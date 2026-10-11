Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лацио

Лацио се справи с отбора на Антов и се залепи за Интер

  • 11 окт 2026 | 18:23
  • 261
  • 0
Лацио се справи с отбора на Антов и се залепи за Интер

Отборът на Лацио продължи силното си представяне в Серия "А" през този сезон, след като записа домакински успех с 3:1 над Монца в среща от шестия кръг на италианския елит. Българският защитник Валентин Антов и в този двубой остана на пейката на новака в първенството, чийто треньор Иван Юрич все още не го е използвал през настоящата кампания.

Още в третата минута съставът на Дженаро Гатузо взе преднина. Тогава Тижани Нослин подаде топката на Нуно Тавареш, който я прати в противниковата мрежа с отличен топовен изстрел от голямо разстояние. 20 минути по-късно нападателят пусна пас към Густав Исаксен, който веднага се разписа с техничното си отиграване. Нослин не само, че се отчете с две асистенции, но и в 35-ата минута изпроси директен червен картон на съперниковия защитник Лоренцо Лукези, който го фаулира като последен в отбраната.

Изненадващо гостите върнаха едно попадение още в началните секунди на втората част. Тогава при центриране от корнер Дани Мота с глава отклони топката за резервата Саба Гогличидзе, който по същия начин я довкара във вратата. Последаха силни минути за “бианкоросите”, но пропиляха няколко добри възможности за изравнителен гол и така подемът им отмина. В 86-ата минута Исаксен се размина с второто си попадение в мача, след като копна топката покрай съперниковия вратар, но тя се отклони в близката греда. Все пак “орлите” наистина отбелязаха нов гол, като това стана две минути по-късно. Тогава две резерви комбинираха за крайното 3:1, като Андреа Пинамонти беше точен отблизо за дебютното си попадение след подаване на Алфонсо Педраса.

Така след петата си победа през сезона Лацио събра 16 точки и се изкачи на второто място в класирането, като отстъпва на лидера Интер само по голова разлика. Монца пък заема 16-ата позиция със своите 4 пункта, колкото имат още пет тима.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Капитанът на Хамбургер с контузия в коляното, която ще го извади за няколко месеца

Капитанът на Хамбургер с контузия в коляното, която ще го извади за няколко месеца

  • 11 окт 2026 | 15:50
  • 558
  • 0
Рома устиска реми с Комо въпреки червен картон на Мален

Рома устиска реми с Комо въпреки червен картон на Мален

  • 11 окт 2026 | 15:42
  • 3552
  • 2
Дженоа обяви промените в своето ръководство

Дженоа обяви промените в своето ръководство

  • 11 окт 2026 | 15:28
  • 569
  • 0
Хьонес: Това е пълна пародия

Хьонес: Това е пълна пародия

  • 11 окт 2026 | 14:20
  • 2275
  • 5
Елтън Джон изрази разочарование от срива във формата на Уотфорд

Елтън Джон изрази разочарование от срива във формата на Уотфорд

  • 11 окт 2026 | 14:15
  • 1404
  • 0
Крило на Наполи: Имах тежък сезон при Конте, но сега усещам доверието на Алегри

Крило на Наполи: Имах тежък сезон при Конте, но сега усещам доверието на Алегри

  • 11 окт 2026 | 14:12
  • 978
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Черно море 0:1 Левски, Сангаре игра едва 37 минути преди да бъде заменен

Черно море 0:1 Левски, Сангаре игра едва 37 минути преди да бъде заменен

  • 11 окт 2026 | 18:16
  • 42034
  • 79
Ливърпул 0:0 Манчестър Сити

Ливърпул 0:0 Манчестър Сити

  • 11 окт 2026 | 17:35
  • 6708
  • 6
Сангаре с нова травма, престоя на терена като титуляр само 37 минути

Сангаре с нова травма, престоя на терена като титуляр само 37 минути

  • 11 окт 2026 | 18:25
  • 1299
  • 0
Луд мач между Септември и Дунав! Две пропуснати дузпи, тежък сблъсък и обрат от два гола

Луд мач между Септември и Дунав! Две пропуснати дузпи, тежък сблъсък и обрат от два гола

  • 11 окт 2026 | 16:25
  • 21669
  • 62
Пълна доминация и първа победа за Макс Верстапен в Гран При на Сингапур

Пълна доминация и първа победа за Макс Верстапен в Гран При на Сингапур

  • 11 окт 2026 | 16:47
  • 19716
  • 21
Съставите на Сасуоло и Милан, Аморим пробва нова схема

Съставите на Сасуоло и Милан, Аморим пробва нова схема

  • 11 окт 2026 | 18:03
  • 1322
  • 0