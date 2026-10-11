Лацио се справи с отбора на Антов и се залепи за Интер

Отборът на Лацио продължи силното си представяне в Серия "А" през този сезон, след като записа домакински успех с 3:1 над Монца в среща от шестия кръг на италианския елит. Българският защитник Валентин Антов и в този двубой остана на пейката на новака в първенството, чийто треньор Иван Юрич все още не го е използвал през настоящата кампания.

Още в третата минута съставът на Дженаро Гатузо взе преднина. Тогава Тижани Нослин подаде топката на Нуно Тавареш, който я прати в противниковата мрежа с отличен топовен изстрел от голямо разстояние. 20 минути по-късно нападателят пусна пас към Густав Исаксен, който веднага се разписа с техничното си отиграване. Нослин не само, че се отчете с две асистенции, но и в 35-ата минута изпроси директен червен картон на съперниковия защитник Лоренцо Лукези, който го фаулира като последен в отбраната.

Lazio looking good at the break ⏸️ #LazioMonza https://t.co/ZpHvpmCKFc — Lega Serie A (@SerieA_EN) October 11, 2026

Изненадващо гостите върнаха едно попадение още в началните секунди на втората част. Тогава при центриране от корнер Дани Мота с глава отклони топката за резервата Саба Гогличидзе, който по същия начин я довкара във вратата. Последаха силни минути за “бианкоросите”, но пропиляха няколко добри възможности за изравнителен гол и така подемът им отмина. В 86-ата минута Исаксен се размина с второто си попадение в мача, след като копна топката покрай съперниковия вратар, но тя се отклони в близката греда. Все пак “орлите” наистина отбелязаха нов гол, като това стана две минути по-късно. Тогава две резерви комбинираха за крайното 3:1, като Андреа Пинамонти беше точен отблизо за дебютното си попадение след подаване на Алфонсо Педраса.

Lazio pick up their fifth win of the season! ✅ #LazioMonza https://t.co/mKcj3K5WEz — Lega Serie A (@SerieA_EN) October 11, 2026

Така след петата си победа през сезона Лацио събра 16 точки и се изкачи на второто място в класирането, като отстъпва на лидера Интер само по голова разлика. Монца пък заема 16-ата позиция със своите 4 пункта, колкото имат още пет тима.

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Снимки: Gettyimages