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Стана ясно къде Интер и Лацио ще играят за Суперкупата на Италия

  • 25 сеп 2026 | 19:50
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Стана ясно къде Интер и Лацио ще играят за Суперкупата на Италия

Мачът за тазгодишната Суперкупата на Италия ще се проведе на „Джузепе Меаца“ на 22 декември (вторник), обявиха от Серия „А“.

Както е известно, за трофея ще спорят шампионът в италианското първенство Интер и финалистът за Купата на Италия Лацио, тъй като през миналия сезон „нерадзурите“ спечелиха и нея, оформяйки домашен дубъл. Настоящият носител на Суперкупата пък е Наполи, който миналата година победи на финала Болоня с 2:0.

За разлика от последните четири издания, които се проведоха в Саудитска Арабия, сега двубоят за Суперкупата ще се проведе на италианска земя, като „Сан Сиро“ ще го приеме за рекорден 13-и път в историята. Освен това този път нейният носител ще се определи само в един мач, след като в предходните три сезона се организираше минитурнир с полуфинали и финал.

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Снимки: Imago

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