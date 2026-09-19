Лацио продължи мъките на Венеция

В среща от 5-ия кръг на италианската Серия "А", отборът на Лацио постигна чиста победа с 2:0 при гостуването си на Венеция. Голмайстори за гостите станаха капитанът Матия Дзакани ('51), който беше точен от дузпа, и нападателят Тижани Нослин ('60). Така "орлите" се върнаха на победния път, като в същото време продължиха лошата серия на съперника си, който още няма спечелена точка от началото на кампанията.

Първият ключов момент в мача бе в 15-ата минута. Бранителят на римляните Романо Флориани Мусолини сгреши фатално при връщането на топката с глава към Христос Мандас. Вратарят се принуди да излезе напред, за да спре връхлитащия Корея, но закъсня и извърши нарушение, което доведе до дузпа в полза на Венеция. Зад бялата точка застана Джон Йебоа, но Мандас се реваншира по феноменален начин – усети ъгъла и спаси удара от 11-те метра, запазвайки равенството.

До края на първото полувреме Венеция създаде още няколко добри възможности пред вратата на Мандас, който обаче бе непробиваем и не допусна да се стигне до гол.

Лацио излезе преобразен през второто полувреме. Кентън Тейлър напредна на скорост в наказателното поле на домакините, където Джон Йебоа извърши наивно задържане за фланелката му. Реферът веднага посочи бялата точка, а ВАР потвърди 11-метровия наказателен удар. Капитанът Матия Дзакани изпълни перфектно дузпата в 51-вата минута и прати топката в десния ъгъл за 0:1.

Само девет минути по-късно, в 60-ата минута, "орлите" удвоиха преднината си. Крайният бранител Нуно Тавареш направи страхотен пробив по левия фланг и центрира перфектно в пеналтерията, където Тижани Нослин надскочи защитата и с глава заби топката неспасяемо в мрежата на Филип Станкович за 0:2.

С този успех Лацио събра актив от 10 точки и се изкачи на 3-то място в класирането на Серия "А", продължавайки силния си старт под ръководството на Гатузо. Ситуацията за Венеция остава критична – отборът на Джовани Стропа все още няма спечелена точка от началото на сезона и заема последното 20-о място в таблицата.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages