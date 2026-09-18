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Гатузо разкри дали Лацио ще привлече Икарди

  • 18 сеп 2026 | 16:10
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Гатузо разкри дали Лацио ще привлече Икарди

Наставникът на Лацио Дженаро Гатузо увери, че клубът няма да подпише със свободния агент Мауро Икарди. Както е известно, напоследък имаше слухове за преговори между “орлите” и бившия нападател на Интер, Пари Сен Жермен и Галатасарай.

“Нека сложим край на цялата тази каша с Икарди. Той е вкарал 250 гола в кариерата си и никой не подлага под въпрос неговата стойност. Ние обаче направихме своите избори. Подписахме с Андреа Пинамонти и Алберт Гудмундсон, а когато дадеш думата си на играчи, не можеш да не я удържиш. При цялото ми уважение към Икарди, аз го обсъдих с президента и директора, като е редно да се придържаме към това, с което разполагаме. Вече имаме футболисти, които не могат да играят, защото сме с шестима бекове. Когато се върне Адам Марушич, ще трябва да се лишим от двама от тях, а това не е добре”, заяви Гатузо на пресконференцията си преди мача с Венеция.

Гатузо: Отборите, от които си тръгвам, после стават шампиони - това не е случайно
Гатузо: Отборите, от които си тръгвам, после стават шампиони - това не е случайно

Той също така отново коментира миналото си като треньор на Милан и Наполи.“Може би някои хора забравят какво беше постигнато в Наполи и Милан. Не успях да се класирам за Шампионската лига със 77 точки. Ако с Наполи бяхме спечелили последния ни мач срещу Верона, щяхме да завършим втори. Тимът играеше страхотен футбол, както и Милан. Аз обаче съм заложник на образа, който си изградих като футболист. Треньорството обаче е различна работа. Предвид миналото ми, нормално е да ме наричат Рино, но аз подхождам към тази професия със страст и това е напълно различна роля. Играч с моите характеристики сигурно нямаше да намери място в нито един от моите отбори, предвид стила на игра, който се опитвам да налагам. Някой като мен не би намерил място в състава ми, предвид възгледите ми за играта”, добави бившият полузащитник.

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Снимки: Gettyimages

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