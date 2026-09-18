Монца без Антов с първа победа в Серия А, португалско попълнение блести за новаците

Новакът Монца взе първата си победа в Серия А, след като победи у дома с 2:1 Сасуоло в мач от 5-тия кръг на Серия А. В герой за домакините се превърна португалското лятно попълнение от Жил Висенте Густаво Варела, който отбеляза и двете попадения за отбора си (51‘, 63‘-дузпа) и вече има четири гола през сезона. Българският бранител Валентин Антов отново бе на пейката за Монца, но пак не влезе в игра.

1 - Gustavo #Varela è il 1° giocatore ad aver segnato quattro reti entro le prime 5 giornate di un campionato di #SerieA con il #Monza; il portoghese è anche l'unico attaccante di questo torneo con più di un gol di testa all'attivo (due). Trascinatore.#MonzaSassuolo — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 18, 2026

Така новаците вече са с 4 точки и се изкачиха нагоре в класирането на временното 13-о място. Сасуоло, който в предния кръг повали у дома Ювентус, остава със 7 пункта.

През първата част чистите положения не липсваха. Още в 3-ата минута новоизлюпеният италиански национал на домакините Еди Куадио стреля опасно с глава, но стражът на Сасуоло Ариянет Мурич успя да спаси. „Неровердите“ отговориха с изстрел на Доменико Берарди, който бе отразен от Ноел Тьорнквист. В 28-ата минута пак Сасуоло имаше възможност, но ударът на Дарил Бакола бе спасен от стража на домакините.

Головете в крайна сметка дойдоха през втората част. В 51-ата минута Самуеле Бириндели центрира от корнер, а Густаво Варела стреля с глава. Вратарят на Сасуоло Мурич пък не реагира добре и топката се озова в мрежата му – 1:0. Дванадесетина минути по-късно португалецът вкара и второто си попадение в двубоя, след като се разписа от дузпа, получена за нарушение на Себастиано Еспозито.

Сасуоло все пак успя да върне един гол, като той дойде две минути преди края на редовното време след много красив изстрел от пряк свободен удар на Василие Аджич – 2:1. Гостите можеха и да изравнят в продължението на срещата, но ударът с глава на резервата Киърън Бауи срещна лявата греда на Монца. Така новаците удържаха ценния успех.

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Снимки: Imago