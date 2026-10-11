Алвеша пред Sportal.bg: Очаквам здрав двубой, може и да видим победа за ЦСКА 1948

Доскорошният треньор на ЦСКА 1948 Сашо Александров - Алвеша сподели очакванията си пред Sportal.bg часове преди сблъсъка между ЦСКА 1948 и ЦСКА в Бистрица. Според него двубоят ще бъде изключително равностоен и ключова ще бъде нагласата, с която двата тима ще излязат на терена.



„Очаквам да стане битка и равностоен мач. Според мен няма изявен фаворит“, заявява той, допълвайки, че при сблъсък между тези два състава винаги се получава интригуващ за зрителите мач.

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Анализирайки тактическата постройка на съперниците, Алвеша прогнозира, че ЦСКА 1948 ще заложи на 4-4-2 с офанзивно дуо в предни позиции, докато при съперника определящ ще бъде новият треньорски подход.

"Аз съм сигурен, че ЦСКА 1948 ще излезе с формация 4-4-2, с един типичен таран - Наско Илиев или Диало като около него ще играе някое по-бързо крило като Елиаш или Русев. Относно ЦСКА София - съдейки по медиите и начина, по който техният треньор е водил предишните си отбори, мисля, че ще излязат с 4-3-3 и с типични крила и таран."

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Бившият наставник коментира и статистиката, според която ЦСКА 1948 все още търси първа точка срещу този съперник у дома в Бистрица. Според него причините за това не са психологически, а по-скоро се дължат на малшанс в завършващата фаза и различния подход на противника при гостуванията си.

„В много от мачовете ЦСКА 1948 беше по-добрият отбор, но просто нямаше шанс и винаги пропускаше първите си положения. Докато там ЦСКА София играе по-прибрано и с по-голям респект, отколкото когато играят на „Армията“ или на „Васил Левски“ - те изчакваха съперника, мислеха повече за защита и решаваха мачовете на контраатака. Ще видим днес, може да станем свидетели и на първа победа“, завърши той.

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