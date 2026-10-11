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"Червеното" дерби приковава вниманието! Пътят на Гиздол в ЦСКА започва от Бистрица

  • 11 окт 2026 | 07:10
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"Червеното" дерби приковава вниманието! Пътят на Гиздол в ЦСКА започва от Бистрица

ЦСКА 1948 и ЦСКА се изправят един срещу друг в оспорван сблъсък от 11-ия кръг на efbet Лига. "Червеното" дерби е тази вечер от 20:00 часа на стадион "Витоша" в Бистрица и ще бъде ръководено от Любослав Любомиров.

И двата отбора се намират в челото на класирането - домакините са четвърти със своите 22 точки, докато "армейците" имат две повече и към момента заемат втората позиция. Преди паузата тимът на Огнян Младенов победи Славия (2:1) след обрат в "Овча купел", a днешните гости завършиха наравно с Локо Пловдив (1:1) на "Лаута".

Сега ЦСКА ще търси завръщане на победния път, а мотивацията със сигурност ще бъде по-голяма и заради дебюта на новия треньор Маркус Гиздол. Задачата пред отбора му обаче няма да бъде никак лесна, тъй като противникът има пет успеха от пет мача у дома през този сезон.

Маркус Гиздол: ЦСКА е име, което задължава! Тук се гонят успехи и титли
Маркус Гиздол: ЦСКА е име, което задължава! Тук се гонят успехи и титли

ЦСКА 1948 използва времето без официални срещи да изиграе контрола срещу сръбския Раднички (Ниш), която завърши при резултат 2:2. С два гола се отчете Атанас Илиев, който впоследствие беше привикан в националния отбор и дори отбеляза гол при победата над Люксембург.

Два гола на Атанас Илиев не стигнаха на ЦСКА 1948 за победа срещу елитни сърби
Два гола на Атанас Илиев не стигнаха на ЦСКА 1948 за победа срещу елитни сърби

"Армейците" пък направиха учебна игра срещу дублиращия си тим, която спечелиха с 3:1. Любопитно ще бъде какви промени ще настъпят в ЦСКА след идването на Гиздол, който се очаква да използва схема с крила. Именно това е философията, която германският специалист налага във всички клубове в кариерата си до момента.

Гиздол връща крилата в ЦСКА
Гиздол връща крилата в ЦСКА

В лагера на гостите няма сериозни кадрови проблеми и 57-годишният наставник ще може да разчита на всички свои футболисти за първия си двубой в българския футбол. На разположение ще бъде и Теодор Иванов, който получи травма по време на лагера с националния отбор.

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за ЦСКА 1948 - ЦСКА
ПриСтрастните прогнози на Футболинките за ЦСКА 1948 - ЦСКА

ЦСКА 1948 също няма проблеми с контузени или наказани играчи, което означава, че Младенов ще заложи на оптимален състав в търсене на трите точки.

17 ЦСКА 1948 0:1 ЦСКА

ЦСКА 1948 - ЦСКА

Начало: 20:00 часа
Съдия: Любослав Любомиров
Стадион: "Витоша", Бистрица

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