Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за ЦСКА 1948 - ЦСКА

  • 9 окт 2026 | 17:58
  • 1078
  • 5
ПриСтрастните прогнози на Футболинките за ЦСКА 1948 - ЦСКА

Напрежението преди "червеното" дерби между ЦСКА и ЦСКА 1948 расте, а футболните страсти достигат точката на кипене! В дните преди сблъсъка за честта, гордостта и надмощието на терена в центъра на вниманието са Йоана и Анжи – нашите Футболинки, които влизат в истинско словесно дерби още преди топката да е докоснала тревата.

Едната защитава своята футболна чест, другата е готова да отвърне на всяка провокация. Закачки, страст и неподправени фенски емоции – "червеното" дерби започва много преди битката на терена! Какво още споделиха двете, може да видите в социалните ни мрежи.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Изпълкомът на БФС ще заседава в понеделник

Изпълкомът на БФС ще заседава в понеделник

  • 9 окт 2026 | 15:32
  • 845
  • 0
Веласкес: Новите треньори на ЦСКА и Лудогорец не ме интересуват

Веласкес: Новите треньори на ЦСКА и Лудогорец не ме интересуват

  • 9 окт 2026 | 15:22
  • 10707
  • 92
Бислимов преди срещата с Пирин: Важно е да изиграем умно мача

Бислимов преди срещата с Пирин: Важно е да изиграем умно мача

  • 9 окт 2026 | 15:21
  • 460
  • 0
Пламен Андреев: В националния отбор трябва да оставиш егото си настрана

Пламен Андреев: В националния отбор трябва да оставиш егото си настрана

  • 9 окт 2026 | 15:11
  • 553
  • 1
Ботев (Пд) организира церемония в памет на Илиян Филипов преди мача със Славия

Ботев (Пд) организира церемония в памет на Илиян Филипов преди мача със Славия

  • 9 окт 2026 | 14:17
  • 656
  • 0
Каре от Спартак (Варна) пропуска гостуването във Враца

Каре от Спартак (Варна) пропуска гостуването във Враца

  • 9 окт 2026 | 13:39
  • 1217
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Янтра 1:0 Вихрен, Коконов откри

Янтра 1:0 Вихрен, Коконов откри

  • 9 окт 2026 | 19:28
  • 2388
  • 1
Ето кога ще се реши дали Никола Цолов ще влезе във Формула 1 догодина

Ето кога ще се реши дали Никола Цолов ще влезе във Формула 1 догодина

  • 9 окт 2026 | 17:34
  • 4984
  • 3
Веласкес: Новите треньори на ЦСКА и Лудогорец не ме интересуват

Веласкес: Новите треньори на ЦСКА и Лудогорец не ме интересуват

  • 9 окт 2026 | 15:22
  • 10707
  • 92
Братя Николови пред "Гадзета дело Спорт": Мони носи безгрижието, Алекс е роден лидер, а заедно сме по-силни!

Братя Николови пред "Гадзета дело Спорт": Мони носи безгрижието, Алекс е роден лидер, а заедно сме по-силни!

  • 9 окт 2026 | 18:27
  • 1539
  • 0
ЦСКА отчете голяма загуба и огромен скок на заплати, Левски измести Ботев, а Лудогорец обяви рекордни приходи

ЦСКА отчете голяма загуба и огромен скок на заплати, Левски измести Ботев, а Лудогорец обяви рекордни приходи

  • 9 окт 2026 | 08:23
  • 34758
  • 181
Лудогорец следи капитана на Университатя (Крайова)

Лудогорец следи капитана на Университатя (Крайова)

  • 9 окт 2026 | 11:01
  • 13406
  • 10