ПриСтрастните прогнози на Футболинките за ЦСКА 1948 - ЦСКА

Напрежението преди "червеното" дерби между ЦСКА и ЦСКА 1948 расте, а футболните страсти достигат точката на кипене! В дните преди сблъсъка за честта, гордостта и надмощието на терена в центъра на вниманието са Йоана и Анжи – нашите Футболинки, които влизат в истинско словесно дерби още преди топката да е докоснала тревата.

Едната защитава своята футболна чест, другата е готова да отвърне на всяка провокация. Закачки, страст и неподправени фенски емоции – "червеното" дерби започва много преди битката на терена! Какво още споделиха двете, може да видите в социалните ни мрежи.

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