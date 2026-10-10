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От ЦСКА: Утре отново сме в Бистрица, готови да продължим серията

  • 10 окт 2026 | 19:33
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От ЦСКА: Утре отново сме в Бистрица, готови да продължим серията

От ЦСКА публикуваха видео с моменти от предишни мачове срещу ЦСКА 1948. Както е известно, утре двата отбора се изправят един срещу друг в сблъсък от 11-ия кръг на efbet Лига.

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за ЦСКА 1948 - ЦСКА
ПриСтрастните прогнози на Футболинките за ЦСКА 1948 - ЦСКА

"Армейците" се намират в серия от шест поредни победи в Бистрица и сега изразиха готовност да запишат нов успех в дома на своя противник.

"Утре отново сме в Бистрица, готови да продължим серията!", написаха от клуба.

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