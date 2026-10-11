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Съставите на Сасуоло и Милан, Аморим пробва нова схема

  • 11 окт 2026 | 18:03
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Съставите на Сасуоло и Милан, Аморим пробва нова схема

Отборите на Сасуоло и Милан излизат един срещу друг на “Мапей Стейдиъм” в двубоя помежду си от шестия кръг на Серия "А".

Милан иска да продължи силното начало на сезона
Милан иска да продължи силното начало на сезона

Рубен Аморим е решил да изпробва схемата 4-4-1-1, с която заменя любимата си 3-4-2-1. Освен това той е направил три промени в стартовия състав на Милан след успеха с 3:0 над Лече. В отбрана Кони Де Винтер е отстъпил мястото си на Матео Габия за първия му мач като титуляр през сезона. Другите двама отсъстващи са Лука Модрич и Алексис Салемакерс, а вместо тях започват Юнус Муса в средата на терена и Диего Морейра на левия фланг. Централният нападател отново е Гонсало Рамош, а зад него ще действа Кристиан Пулишич. Домакините от Сасуоло пък са подредени в 4-3-3 с капитана Доменико Берарди, Себастиано Еспозито и Арманд Лауриенте в предни позиции.

Сасуоло: Мурич, Ван дер Бремпт, Чалета-Цар, Лейсен, Дойг, Аджич, Матич, Бакола, Берарди, Еспозито, Лауриенте

Милан: Менян, Хила, Габия, Павлович, Еступинян, Чуквуезе, Муса, Рабио, Морейра, Пулишич, Рамош

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Снимки: Gettyimages

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