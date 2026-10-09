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Любимец на Аморим е основният приоритет на Милан за януари

  • 9 окт 2026 | 12:31
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Любимец на Аморим е основният приоритет на Милан за януари

Милан е решен да се подсили по време на зимния трансферен прозорец и е определил Гонсало Инасио от Спортинг (Лисабон) като своя водещ приоритет за защитната линия, съобщава „Гадзета дело Спорт“. Целта на ръководството, начело със собственика Гери Кардинале, е да осигури на Рубен Аморим състав на ниво Шампионска лига и да избегне отсъствие от европейския елит за трети пореден сезон.

Интересът към 25-годишния португалски национал не е отскоро. Още през изминалото лято се появиха информации, че Гонсало Инасио е в списъка с желания на „росонерите“, но Спортинг не пожела да се раздели с новия си капитан след продажбата на Мортен Хюлманд в Атлетико Мадрид.

Според „Гадзета дело Спорт“ Рубен Аморим би приветствал с удоволствие възможността отново да работи с бранителя с ляв крак, когото наложи на „Алваладе“. Двамата имат зад гърба си 187 мача в рамките на пет сезона в Спортинг и спечелиха титлата три пъти (въпреки че треньорът премина в Манчестър Юнайтед по средата на последния сезон).

В момента обаче Инасио не прави най-силния си старт на сезона. Той вече си отбеляза два автогола – един в Шампионската лига срещу Галатасарай и друг в първенството при равенството (1:1) с Фамаликао. Въпреки че получи повиквателна за националния отбор през септември, Жорже Жезус не го включи в групата за два мача и го остави на пейката за други два, залагайки на Ренато Вейга като ляв централен защитник.

Това обаче не разколебава Милан в опитите да убеди футболиста да премине в Серия А. През лятото съставът бе подсилен с Марио Хила и Санкун Диавара (20-годишен талант, разглеждан като дългосрочна инвестиция), но поради липсата на достатъчно защитници Фикайо Томори трябваше да бъде върнат в състава, макар първоначално да не влизаше в плановете на Аморим.

Гонсало Инасио поднови договора си със Спортинг до 2030 година през миналия декември и има освобождаваща клауза в размер на 60 милиона евро.

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