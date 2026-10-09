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Бивш защитник на Ювентус кандидат за спортен директор на Милан

  • 9 окт 2026 | 13:19
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Бивш защитник на Ювентус кандидат за спортен директор на Милан

Бившият защитник на Байерн и Ювентус Мехди Бенатия е готов да заеме поста спортен директор на Милан, съобщи журналистът Матео Морето в социалните мрежи.  В миланския клуб се водят преговори за определяне на кандидат за поста и Бенатия е едно от споменаваните имена. След като се оттегли от футбола, 39-годишният Бенатия работи в Марсилия: от 2023 до 2025 г. е съветник на президента, а след това спортен директор до края на сезон 2025/26. Последният спортен директор на Милан беше Игли Таре, който се оттегли в края на миналия сезон.

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