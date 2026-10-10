Аморим: Целта ми е да печелим повече мачове, а не Рамош да бележи по-често

Наставникът на Милан Рубен Аморим увери, че за него е по-важно отборът да печели мачовете си, отколкото нападателят Гонсало Рамош да бележи повече голове. Той също така коментира идеята “росонерите” да заиграят с четирима в защита и къде възнамерява да използва Диего Морейра, а освен това обеща повече игрово време за младия талант Франческо Камарда.

“Мисля, че паузата в първенството не променя много нещата, но зависи от ситуацията в отбора. Ако имаш много контузени играчи например, значи можеш да ги възстановиш по време на толкова дълга пауза. От друга страна, ако имаш много футболисти, които са национали и играят в почти всеки мач, тогава е тежко. Така те се връщат тук и отново трябва да играят доста, и то с малка почивка. Може обаче да е и обратното - например Кони Де Винтер изобщо не игра с Белгия и се върна с повече енергия. В крайна сметка, важно е за играчите да получават повиквателни и да се чувстват важни, това е добър знак.

🚨🎙️ Ruben Amorim on Diego Moreira: “On the LEFT, he’s more direct. On the RIGHT, he looks more for one-v-one combinations.” “He has great pace, he’s really strong, and he can still become MORE dangerous in one-v-ones.” “You’re going to see Moreira play on BOTH sides for Milan.” — Milan Wire (@MilanWireX) October 10, 2026

Мисля, че нашите играчи се справиха добре с националните си отбори - Гонсало Рамош, Ардон Яшари и Морейра, който игра и на двата фланга, а това е добър знак за нас. Отляво той е по-директен, а отдясно търси повече комбинации, но това зависи и от противника. Той защитаваше много и в двата си мача с Белгия, което е много важно за мен, но всички знаем неговите характеристики. Според мен може да опитва още повече да се надиграва, така че трябва да работи върху това, но определено може да играе и на двата фланга. Така че ще го виждате и отляво, и отдясно при нас.

🚨🎙️😱 Ruben Amorim on Gonçalo Ramos: “My job is NOT to find a way for Ramos to score more goals.” “My job is to make Milan WIN more games.” “We do need to create more chances for our strikers and get the ball into the box more often.” “I’m very happy he’s confident and scoring — but the TEAM comes first.” — Milan Wire (@MilanWireX) October 10, 2026

Да си адаптирам схемата на игра спрямо Рамош? Идеята ми като треньор е да намирам начини отборът да играе по-добре, а не само един футболист. Като цяло, трябва да пращаме топката по-често в наказателното поле, но това важи за всеки нападател, не само за Рамош. Мисля, че трябва да се одобрим като тим, за да му помогнем, но целта ми не е да му помогна да вкарва повече голове, а да печелим повече мачове. Въпреки това наистина се радвам, че той е уверен и бележи попадения с Португалия, така че се надявам, че ще го прави и тук.

🗣️ Rúben Amorim’s press conference: Will Milan play with a back four? "It depends on the match and the situation." https://t.co/nqp3mJA8Gy — Milan Posts (@MilanPosts) October 10, 2026

Зависи от мача и ситуацията дали ще играем с трима, или с четирима в отбрана. Важното е самите футболисти да знаят кога да играят с трима и кога с четирима в защита. Но можете да видите от имената, че тимът е същият. Можеш да промениш малки неща, определени движения, позиции и т.н., за да изненадаш малко опонентите. Но това не е голяма промяна, просто искам футболистите ми да се чувстват удобно и да играят по-добре. В последния мач видях повече мобилност и това много ни помогна в изграждането на играта. Действаме с трима или четирима в отбрана, през този сезон не съм ни виждал да се защитаваме с петима. Усетих, че тази свобода може да помогне на играчите ми да се представят по-добре, което разбрах, гледайки последния ни мач.

🚨🎙️🇧🇷 Ruben Amorim on Endrick and Milan’s January striker plans: “About new players, you can ask Mr. Cardinale — he’s there.” 😭 “I’m focused on MY players.” https://t.co/MIRAN98WzM — Milan Wire (@MilanWireX) October 10, 2026

Ендрик? По отношение на новите играчи, можете да питате собственика Джери Кардинале, който днес е тук. Аз съм фокусиран върху моите играчи. Имаме толкова много мачове, че за мен декември все още не съществува за мен. Мога да ви кажа, че сега Камарда ще получи повече игрови минути. Той е готов и определено ще има все повече минути. Не знам какво ще се случи през декември, мисля само за спечелването на предстоящите мачове. Камарда ще има повече възможности и минути. От първия ден очаквам много от него и трябва да бъде готов, щом получи шанс за изява. Алфаджо Сисе има качествата да играе като нападател. Не като таран, но има уменията да ни помогне в определени срещи. Радвам се, че игра на тази позиция в младежкия национален отбор”, коментира Аморим на пресконференцията си преди гостуването на Сасуоло.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages