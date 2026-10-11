Милан иска да продължи силното начало на сезона

Сасуоло приема отбора на Милан в сблъсък от 6-ия кръг на Серия "А". Двубоят ще се проведе на стадион "Мапей Стейдиъм", а главен съдия на срещата ще бъде Франческо Фурно.

Воденият от Алберто Акуилани тим на Сасуоло заема 10-о място в класирането с актив от 7 точки след първите 5 изиграни кръга. Домакините записаха 2 победи, 1 равенство и 2 загуби с голова разлика 9:9. Непосредствено преди паузата за националните отбори Сасуоло допусна поражение с 1:2 като гост на Монца. В мачовете преди това обаче тимът показваше много добра и ефикасна игра в атака, постигайки впечатляващ успех у дома срещу Ювентус с 3:2 и реми 2:2 при гостуването на Болоня.

Милан стартира стабилно новия шампионат и се намира на 5-а позиция в подреждането с 11 точки. "Росонерите" все още нямат поражение в Серия А, като са балансирали баланса си от 3 победи и 2 равенства, постигайки голова разлика от 10 вкарани и едва 4 допуснати попадения. В последния си двубой от първенството преди международната пауза хората на Рубен Аморим постигнаха чиста победа у дома срещу Лече с 3:0. В евротурнирите обаче тимът претърпя поражение с 0:2 от Бенфика в Лига Европа.

Статистиката от мачовете между тези два съперника показва общо 26 изиграни двубоя, в които Милан има 13 победи, Сасуоло е с 8 успеха, а 5 срещи са завършили наравно при голова разлика 48:39 в полза на гранда от Милано. В последните си 5 официални сблъсъка двата тима имат разменени победи и равенства. При последната им среща в Серия А през май 2026 г. Сасуоло надделя с 2:0, а преди това двата тима завършиха 2:2 в Милано. За Купата на Италия през декември 2024 г. Милан записа категоричен успех с 6:1.

Звездата на Сасуоло Доменико Берарди има впечатляваща статистика срещу Милан — 12 гола в 20 мача в Серия А срещу този съперник. Освен това, срещите между тези два отбора са традиционно голови, като средно в тях падат по 3.35 попадения на мач.

В лагера на домакините има сериозен брой отсъстващи играчи. Извън строя поради контузии са Фали Канде, Едоардо Пиераниоло, Исмаел Коне и Джей Идзес. Под въпрос за срещата са вратарят Ариянет Мурич, както и Даниел Болока, Кристиан Волпато и Себастиан Валукиевич.

При гостите от Милан твърдо извън сметките са наказаният Сантиаго Хименес и контузеният Алексис Салемакерс. Под въпрос до последно остава защитникът Первис Еступинян, който обаче вече поднови тренировки с отбора след лек проблем в коляното.

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Снимки: Gettyimages