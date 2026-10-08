Аморим: Чувствам голяма отговорност да върна Милан там, където принадлежи

Наставникът на Милан Рубен Аморим даде интервю пред DAZN, в което говори за специалната си връзка с клуба, головата суша на Гонсало Рамош, трансферната селекция и натрупания опит от предишните си отбори.

Аморим обсъди ротацията, схемата на игра, Рамош и Модрич

“Мисля, че всички знаят, че Милан е един от любимите ми отбори още от дете, защото цялата клубна история е свързана с португалски тимове. Когато бях малък, Милан беше най-силният отбор в Италия, а първенството беше най-доброто в света. Така че следя този клуб още от дете. Но не е само това: усетих връзка с клуба и с периода, през който преминава. Също така взех предвид всичко, което направиха, за да ме доведат тук. Усетих, че това беше правилният ход за мен.

🚨🎙️🔮 Ruben Amorim on his love for AC Milan: “I’ve followed Milan since I was a kid.” “When I was young, Milan were the strongest team in Italy and Italian football was the best league in the world.” “I feel a HUGE responsibility to bring Milan back to where it belongs.” [ DAZN ] — Milan Wire (@MilanWireX) October 8, 2026

Засега нещата са доста, доста добре. Има страхотни моменти и понякога трудни такива, но те са част от преживяването. Наистина се радвам да бъда тук и чувствам голяма отговорност да върна клуба там, където принадлежи. Целта ни е да печелим във всеки мач, това е нашият манталитет. Ще видим какво ще стане накрая. За мен това е целта в началото на всяка седмица. Също така ще имаме много мачове по средата на седмицата. Всеки път, когато стъпим на терена, имаме отговорността да печелим и не само това - трябва да се опитваме да играем добър футбол.

Amorim tifoso rossonero sin da bambino 🔴⚫ Ora mister con una missione: riportare il Milan in alto 🔝 L'intervista a Ruben Amorim è su #DAZN https://t.co/TT3DHAxyFj — DAZN Italia (@DAZN_IT) October 8, 2026

Рамош? Вече съм го коментирал по време на пресконференция: няма да кажа, че той трябва да бяга по-малко. Никога няма да кажа подобно нещо за някой играч. Преди всичко, ключовото нещо е, че вкарваме голове: това е от най-голямо значение. Също така много добре знам, че един нападател се нуждае от попадения, а той ще има такива. Ако погледнете националния отбор, според мен има по-малко възможности за гол. Понякога футболът е такъв, но той се труди усърдно и щом бележим, това е и благодарение на Рамош. Той просто трябва да продължи да помага на тима и да прави същите неща, а головете със сигурност ще дойдат.

🗣️ Amorim spoke to DAZN: “He is working hard and, if we are scoring, it is also thanks to him. He simply needs to continue helping the team and doing what he is doing. The goals will definitely come.” https://t.co/F5do1zizEo — Milan Posts (@MilanPosts) October 8, 2026

Преди всичко, много съм доволен от трансферния пазар. Още от първия ден усетих, че правим всичко заедно, а това е най-важното нещо за мен. Също така се опитваме да помогаме на клуба не само за сега, но и за бъдещето му. Ако забележите, всичките ходове, които се опитваме да направим, не са само за настоящето, но и за бъдещето, а това е наистина ключово. Това ще ни помогне да побеждаваме както сега, така и в бъдеще. Обръщаме голямо внимание на този аспект, защото знаете какъв е трансферният пазар сега: бдителни сме и привличаме готови играчи като Рамош, който вече е европейски клубен шампион, но също така искаме да взимаме и таланти като Диего Морейра например. Така че съм много доволен от направения трансферен пазар, но също така трябва да подобрим играчите, които вече имаме в състава.

🗣️ Amorim spoke to DAZN: "We remain alert and bring in players who are already prepared, like Ramos, who is already a European champion, but we also want to sign talents such as Moreira." https://t.co/vGUc5Yhmxm — Milan Posts (@MilanPosts) October 8, 2026

Какво съм научил от периодите ми в Спортинг (Лисабон) и Манчестър Юнайтед? Опитът, придобит в други клубове, ни помага във всяко ново предизвикателство. Тук е повече като в Португалия. Напрежението е различно, защото хората извън клуба преживяват нещата около отбора с такава страст. В Португалия ситуацията е подобна, така че съм свикнал с този начин на живот. В Англия, разбира се, е малко по-различно. Манчестър Юнайтед обаче е глобален клуб като Милан, така че всяко едно нещо, което правиш, е от значение, а това ми помага да се представям на най-високо ниво тук, в Милан. Според мен всичко, което съм преживял в моята кариера, ми е послужило да стигна дотук, до този много специален клуб, за да бъда готов да му помагам. Знам, че целият натрупан в миналото опит ще ми помогне както в добрите, така и в лошите времена в този отбор”, коментира Аморим.

🚨🎙️👀 Ruben Amorim on AC Milan and Manchester United: “Here the people outside the club live Milan with a HUGE amount of passion. In England, it’s a little bit DIFFERENT.” “Manchester United is also a global club, like Milan, so everything you do matters — but the passion around the club here is different.” “That experience at United helped prepare me for what I’m living at Milan.” [ DAZN ] https://t.co/VPDvDMPdQv — Milan Wire (@MilanWireX) October 8, 2026

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Снимки: Gettyimages