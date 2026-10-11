Пиер Гасли пита защо ФИА не наказа вчера Ландо Норис

Пилотите във Формула 1 отново повдигнаха въпроса за непоследователността в съдийските отсъждания, след като стюардите на ФИА решиха да не налагат наказание на Ландо Норис за удара със съотборника му в Макларън Оскар Пиастри по време на спринтовото състезание в Сингапур.

Състезателят на Алпин Пиер Гасли изрази скрито недоволство от вердикта, използвайки познатата футболна ирония: „За тази работа си има стюарди. Те взеха своето решение, а каквото и да каже съдията – съдията винаги е прав.“

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Инцидентът между двамата пилоти на Макларън се разигра в заключителната обиколка, докато заемаха четвърто и пето място зад Шарл Леклер с Ферари, чиито средно твърди гуми бързо губеха сцепление. Норис предприе агресивна атака от вътрешната страна на пети завой. При затварянето на кривата от страна на Пиастри последва контакт, който изпрати австралиеца в предпазната стена. Норис успя да овладее болида и финишира осми, точно пред Гасли.

След разследване, продължило близо три часа и завършило по време на квалификацията, стюардите обявиха случилото се за обикновен състезателен инцидент. Гасли имаше пряк интерес от евентуална санкция, тъй като при наказание за Норис щеше да се изкачи на осмо място и да спечели точка. Недоволството на французина обаче бе продиктувано и от случилото се в Баку, където неговият съотборник Франко Колапинто получи тежко наказание за аналогична ситуация.

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В Азербайджан аржентинецът блокира колелата на първи завой при рестарта след кола за сигурност и удари Гасли, който след това отскочи в болида на Норис. Инцидентът извади и двете коли на Алпин от зоната на точките. Тъй като Колапинто отпадна, полагащото му се времево наказание за предизвикване на сблъсък бе заменено с преместване назад на стартовата решетка за следващото състезание. Въпреки че шефът на тима Флавио Бриаторе бе бесен и загатна за вътрешни санкции, телеметрията по-късно показа, че аржентинецът е натиснал спирачката само с около три процента по-силно от обичайното.

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При същия рестарт в Баку пилотите на Рейсинг Булс Лиам Лоусън и Арвид Линдблад се движеха съответно 12-и и 14-и, с Естебан Окон от Хаас между тях. В опит за двойно изпреварване Линдблад закачи съотборника си и разби пода на неговия болид. Тогава стюардите не наказаха Линдблад с аргумента, че ситуацията е резултат от ограниченото пространство и верижна реакция. Лоусън остана озадачен от решението, заявявайки, че макар да не протестира срещу съотборник, не разбира как подобен тежък удар остава без последствия.

„Щях да спечеля точка, ако Ландо бе получил наказание. Не би трябвало да се удряш в съотборника си. Това са поредните два инцидента между съотборници без последствия. Със сигурност ще обсъдим този въпрос със стюардите", обясни Гасли.

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Снимки: Gettyimages