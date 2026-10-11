Ще успее ли Макс Верстапен най-накрая да спечели Гран При на Сингапур?

Вчера Макс Верстапен завоюва своята първа победа на „Марина Бей“, след като триумфира в спринтовата надпревара на градското трасе, а днес четирикратният шампион ще се опита да спечели за първи път в своята кариера надпреварата за Гран При на Сингапур.

Нидерландецът има общо девет участия под прожекторите в Сингапур, но досега никога не е печелил в дълго състезание там. Днес пилотът на Ред Бул ще има златна възможност да промени това, като именно той ще стартира от полпозишъна на писта, на която изпреварванията не са лесни.

Верстапен се оказа твърде силен за конкуренцията и в квалификацията в Сингапур

До него на първата редица ще се нареди Шарл Леклер, който два пъти е стартирал от полпозишъна в Сингапур, но никога не е печелил и също ще бъде амбициран да промени това. Зад тях от втория ред ще потеглят Люис Хамилтън и лидерът в генералното класиране Андреа Кими Антонели, който ще има шанс да направи голяма крачка към титлата още днес.

Max and Charles line up on the front row 👊 #F1 #SingaporeGP https://t.co/rtRKWvoorw — Formula 1 (@F1) October 10, 2026

Както е известно съотборникът на италианеца и негов най-близък преследвач Джордж Ръсел ще стартира от дъното на колоната заради наказание за използването на допълнителни компоненти в задвижващата система този уикенд. Ако Антонели спечели с поне 16 точки повече от Ръсел, италианецът ще има теоретичен шанс да си гарантира титлата още в Съединените щати след две седмици.

Състезанието за Гран При на Сингапур, 17-ти кръг за сезон 2026 във Формула 1, ще стартира в 15:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

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Снимки: Gettyimages