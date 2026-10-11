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С какви гуми разполагат за днес Верстапен и пилотите на Ферари

  • 11 окт 2026 | 10:18
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Предстоящата битка между Макс Верстапен и пилотите на Ферари в надпреварата за Гран при на Сингапур може да бъде решена от наличните комплекти гуми. Докато състезателят на Ред Бул разполага с по-голяма гъвкавост при избора на наличните меки сликове, Шарл Леклер и Люис Хамилтън са в значително по-изгодна позиция по отношение на новите или по-малко караните средно твърди гуми.

Отборите на Макларън и Мерцедес изглеждат отлично подготвени преди старта на пистата „Марина Бей“. Ландо Норис, Оскар Пиастри и Джордж Ръсел имат на разположение по два нови комплекта медиум, един нов комплект твърди и един неизползван комплект меки гуми.

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Това осигурява на тримата далеч по-голям стратегически избор в сравнение с носителя на полпозишън Макс Верстапен. Нидерландецът има само един нов и един използван комплект медиум, както и три вече използвани комплекта меки гуми.

Андреа Кими Антонели се намира в сходна ситуация с пилота на Ред Бул по отношение на средно твърдите смеси, макар пилотът на Мерцедес да разполага с два използвани комплекта и без нито един нов софт. И петимата състезатели разполагат с по един напълно нов комплект твърди гуми, което означава, че основните тактически разлики ще дойдат от по-меките смеси.

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В същото време от Ферари избраха коренно различен подход. Шарл Леклер и Люис Хамилтън запазиха по два нови комплекта медиум и един нов комплект хард, но нямат неизползвани меки гуми. Така дуото на Скудерията е напълно равностойно на Норис и Пиастри относно новите комплекти медиум и хард, макар Макларън да пази и допълнителната опция с чисто нови меки гуми.

Исак Хаджар се откроява от всички останали с цели три нови комплекта меки гуми. Това се дължи на силно ограничения му пробег в събота, след като отпадна едва няколко обиколки след старта на спринта, а след това технически проблем му попречи да запише време в квалификацията.

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Французинът обаче разполага само с един комплект свежи медиум, което може да ограничи стратегиите му спрямо Макларън и Ферари, ако състезанието изисква именно гумите с жълт кант. Пред него стои и без това трудна задача, тъй като ще потегли от дъното на колоната.

Относно възможните тактики за състезанието, доставчикът Пирели очерта три варианта със само едно спиране в бокса. Първият предвижда потегляне с меки гуми и преминаване към медиум между 26 и 32 обиколка. Вторият следва същата логика, но със смяна към твърди гуми между 23 и 29 тур. Третият сценарий включва старт с медиум и преминаване към хард между 25 и 31 обиколка, което позволява по-дълъг първи стинт с по-устойчива смес.

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Снимки: Gettyimages

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