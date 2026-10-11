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Серията от катастрофи на Джордж Ръсел в Сингапур продължава

  • 11 окт 2026 | 08:39
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Вчера Джордж Ръсел катастрофира в края на първата обиколка на спринтовата надпревара Сингапур, с което серията от инциденти на британеца на „Марина Бей“ продължи.

Реално пилотът на Мерцедес е катастрофирал поне веднъж във всяка една от шестте си визити на градското трасе в Югоизточна Азия. Неговите инциденти са разделени приблизително наравно между тренировките и състезанията на „Марина Бей“.

Със сигурност най-болезнената грешка на Ръсел в Сингапур дойде през 2023 година, когато той отпадна в средата на последната обиколка, когато се движеше трети. Освен през 2023, Ръсел имаше инциденти още в състезания през 2019 и 2022, като през 2022 той се удари в една от предпазните стени и в хода на тренировките.

Ръсел обясни катастрофата от първото място в спринта
Ръсел обясни катастрофата от първото място в спринта

Преди година Ръсел направи своя най-тежък инцидент в Сингапур, след като катастрофира в петъчната втора тренировка. Това обаче не повлия много на британеца, който на следващия ден спечели квалификацията, а в неделя триумфира и в състезанието под прожекторите на „Марина Бей“. Днес това надали ще се случи, тъй като пилотът на Мерцедес ще стартира от дъното на колоната заради наказание.

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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