Серията от катастрофи на Джордж Ръсел в Сингапур продължава

Вчера Джордж Ръсел катастрофира в края на първата обиколка на спринтовата надпревара Сингапур, с което серията от инциденти на британеца на „Марина Бей“ продължи.

Реално пилотът на Мерцедес е катастрофирал поне веднъж във всяка една от шестте си визити на градското трасе в Югоизточна Азия. Неговите инциденти са разделени приблизително наравно между тренировките и състезанията на „Марина Бей“.

Със сигурност най-болезнената грешка на Ръсел в Сингапур дойде през 2023 година, когато той отпадна в средата на последната обиколка, когато се движеше трети. Освен през 2023, Ръсел имаше инциденти още в състезания през 2019 и 2022, като през 2022 той се удари в една от предпазните стени и в хода на тренировките.

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Преди година Ръсел направи своя най-тежък инцидент в Сингапур, след като катастрофира в петъчната втора тренировка. Това обаче не повлия много на британеца, който на следващия ден спечели квалификацията, а в неделя триумфира и в състезанието под прожекторите на „Марина Бей“. Днес това надали ще се случи, тъй като пилотът на Мерцедес ще стартира от дъното на колоната заради наказание.

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Снимки: Gettyimages