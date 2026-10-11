Карлос Сайнц потвърди, че е получил специално извинение от ФИА

Пилотът на Уилямс Карлос Сайнц разкри, че директорът на ФИА за едноместните болиди Николас Томбазис лично му се е извинил след спорните събития по време на спринтовата квалификация за Гран При на Сингапур. По думите на испанеца, гръцкият ръководител е признал, че човешка грешка е повлияла на сесията, а решението да се даде старт на втората фаза въпреки несправедливото отсъждане е било неправилно.

Петъчната спринтова квалификация на пистата "Марина Бей" бе помрачена от гаф на състезателния контрол, който постави редица пилоти в неизгодна позиция в първия сегмент. Проблемите започнаха след инцидент със Серхио Перес на пети завой, предизвикал червен флаг, за да може маршалите да почистят отломките от трасето. При подновяването на сесията обаче режимът за изпреварване се оказа недостъпен за състезателите.

It was action all the way on Saturday! 🤩 #F1 #SingaporeGP https://t.co/f6O7v4MhGG — Formula 1 (@F1) October 10, 2026

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След като от състезателния контрол осъзнали пропуска, системата била задействана едва за 27 секунди, преди отново да бъде спряна. Вследствие на това малка част от пилотите успяха да завършат обиколките си с допълнителна мощност, докато останалите нямаха възможност да се възползват от същото техническо предимство.

От ФИА признаха, че човешка грешка е нарушила равнопоставеността в сесията. Няколко пилоти, сред които и Сайнц, отпаднаха още в първия сегмент, което предизвика бурната реакция на испанеца още в петък.

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След сесията Сайнц сподели, че Томбазис е разговарял лично с него, за да признае грешката при вземането на решения между двата сегмента.

„Николас дойде да се извини и призна, че е имало човешка грешка, но също така потвърди, че решението между първата и втората фаза е било грешно. Той призна, че е имало несправедливи възможности, която не биваше да се случва. Все още съм смаян как, при положение че бяха напълно наясно с тази несправедливост, просто решиха да заметат всичко под килима, сякаш нищо не е било.“

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Испанският състезател остана изключително разочарован от факта, че квалификацията бе оставена да продължи, въпреки че от управляващия орган са отчели ощетяването на пилоти без тяхна вина.

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Той направи и сравнение с предходния състезателен уикенд в Малайзия, където отделен софтуерен проблем наруши графика, изразявайки недоумение защо федерацията е реагирала по напълно различен начин в двата случая.

„Изненадан съм най-вече от разликата в подхода спрямо Малайзия, където се случи нещо много сходно. Все още не мога да го проумея. Никога няма да разбера как бе взето това решение, но в крайна сметка ние не водим битка за шампионата. Дори не се борим за точки. Предполагам, че точно затова не им пукаше особено.“

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Снимки: Gettyimages