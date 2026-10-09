Нов гаф на ФИА предизвика хаос в спринтовата квалификация в Сингапур и вбеси отборите

Сериозен гаф на контрола на състезанието от страна на ФИА предизвика остра реакция и недоволство сред тимовете във Формула 1 по време на спринтовата квалификация за Гран При на Сингапур. Грешката остави част от болидите без пълна мощност, а отборът на Астън Мартин все още обмисля дали да подаде официален протест.

Първият сегмент от сесията на градското трасе „Марина Бей“ беше спрян с червен флаг заради отломки от предното крило на Серхио Перес. След подновяването на надпреварата обаче човешка грешка в контролната зала стана причина режимът за изпреварване, осигуряващ допълнителна електрическа мощност и нормално активен през цялата квалификация, да не бъде включен отново. Няколко пилоти веднага докладваха по радиото, че колите им необяснимо губят мощност.

Sparkling under the Singapore lights ✨ #F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/8H8ZiZ4Hm0 — Formula 1 (@F1) October 9, 2026

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След като осъзнал пропуска, служител от контрола задействал системата за кратко – едва за 27 секунди, след което отново я деактивирал. Този хаос повлия драстично върху резултатите в първата фаза. Част от състезателите бяха записали бързите си обиколки преди спирането на сесията при нормално работещ режим за мощност, докато след рестарта останалите пилоти нямаха възможност да подобрят постиженията си и отпаднаха от битката за следващия етап.

Въпреки че инцидентът се отрази на почти цялата решетка, най-сериозно пострадаха Арвид Линдблад, Ланс Строл и двата болида на Уилямс, които бяха елиминирани още в първия сегмент.

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По информация на motorsport.com от тима на Уилямс са поискали от стюардите всички 22 автомобила да бъдат допуснати до втората част, за да започне борбата на чисто. Това искане обаче е било отхвърлено, тъй като длъжностните лица не са били сигурни дали правилата им дават подобни правомощия. Вариантът за пълно преиграване на началната сесия също е отпаднал поради липса на достатъчно налични комплекти гуми.

Директорът на ФИА за едноместни състезателни автомобили Николас Томбазис проведе спешна среща със засегнатите тимове и пилоти. От Уилямс и Рейсинг Булс изразиха огромно разочарование от събитията, но дадоха да се разбере, че няма да внасят официален протест срещу резултатите.

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От Астън Мартин все още обмислят протест и изчакват евентуални корективни действия от страна на ФИА. Британският отбор настоява стартовата решетка за съботния спринт да предостави равни и справедливи условия за всички, макар че остава неясно дали ръководният орган разполага с механизми за решаване на проблема, без това да предизвика допълнително недоволство в падока.

Това е втори пореден уикенд с голям организационен срив, след като началото на състезанието за Гран При на Бахрейн в Малайзия преди седмица бе забавено заради софтуерен дефект в системите за контрол на задвижващите агрегати.

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Към гафа на ФИА се добави и паралелен проблем с хронометража, управляван от ръководството на Формула 1, при който системата не успя да регистрира няколко времена в първия сегмент. Липсата на ясна информация остави пилотите в неведение дали са постигнали резултат за преминаване напред, което засили допълнително хаоса на пистата.

В официално изявление от Международната федерация поднесоха извинения за случилото се:

„По време на първата част от спринтовата квалификация бе допусната човешка грешка в контрола на състезанието, която няма връзка с проблема с измерването на времената в същия сегмент. Въпросният пропуск доведе до това, че режимът за изпреварване не беше наличен след спирането с червен флаг. Когато бе установено, че функцията не работи след рестарта, тя бе активирана за период от 27 секунди, преди отново да бъде изключена. ФИА признава, че тази нелепа човешка грешка се отрази върху представянето на определени болиди в зависимост от времето на тяхното излизане и позицията им на пистата. Втората и третата фаза от спринтовата квалификация не са засегнати.“

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

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Снимки: Gettyimages