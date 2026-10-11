От Пирели прогнозират състезание с един стоп в Сингапур

Официалният доставчик на гуми във Формула 1 Пирели прогнозира, че днешното състезание за Гран При на Сингапур ще включва само едно спиране в бокса за всеки от пилотите, като това ще зависи и от потенциални появи на колата за сигурност в хода на надпреварата.

Според данните на италианската компания най-оптималният начин за покриване на дистанцията от 62 обиколки е старт с меките гуми, след което да се премине към средно твърдата смес. Моментът на спиране в бокса ще зависи от очакваните неутрализации, въпреки че в последните години те намаляха в Сингапур, след като до 2024 неизменно имаше поне една неутрализация годишно.

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„Според нас меката смес представлява най-интересната опция за старта на състезанието, което може да бъде диктувано от периоди с кола за сигурност. По-високото сцепление, което меката смес предоставя, трябва да я направи предпочитания избор за старта, като ниската деградация може да позволи на пилотите да удължат първите си стинтове, чакайки подходяща неутрализация.



„За втората част от състезание, средно твърдите и твърдите гуми предлагат сравнително сходно представяне, въпреки че средно твърдата смес има предимство от гледна точка сцеплението. Към момента не очакваме стратегии с две спирания в бокса, тъй като те би била с около десет секунди по-бавна от алтернативите с един бокс“, обясни ръководителят на програмата на Пирели Дарио Марафуски.

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

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Снимки: Gettyimages