Хамилтън: Надявам се да работим заедно, за да победим Верстапен

Люис Хамилтън завърши трети в квалификацията за Гран При на Сингапур, като съотборникът му във Ферари Шарл Леклер се класира втори.
„Още една трудна трета част на квалификацията, поздравления за Макс, той се справи страхотно - обясни 7-кратният световен шампион. - Направихме някои промени по колата преди квалификацията. Това се оказа правилно решение, имам чувството, че можех да съм по-бърз.
Верстапен се оказа твърде силен за конкуренцията и в квалификацията в Сингапур
„В първите две части се представих добре, но в третата част загубих сцепление в първи и трети завой, това ми струва две десети от секундата, оттам до финала обиколката ми беше добре. В последната обиколка отново имах проблеми със загубата на сцепление, за части от секундата, но губиш сцепление.
Верстапен: Това е специален полпозишън за мен
„Сякаш колата ни има много тесен оперативен прозорец и по-често не го уцелваме. За третата част сякаш не го намерихме заради прогреса на пистата и промените в сцеплението.
„Надявам се, че утре ще работим заедно, за да победим Верстапен, това е единственият начин да го притиснем. Сигурен съм, че той ще е бърз, но ще видим дали ще можем да минем пред него.“
Леклер: Имах потенциал за първото място, но Макс се справи по-добре
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Снимки: Gettyimages