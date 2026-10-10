Хамилтън: Надявам се да работим заедно, за да победим Верстапен

Люис Хамилтън завърши трети в квалификацията за Гран При на Сингапур, като съотборникът му във Ферари Шарл Леклер се класира втори.

„Още една трудна трета част на квалификацията, поздравления за Макс, той се справи страхотно - обясни 7-кратният световен шампион. - Направихме някои промени по колата преди квалификацията. Това се оказа правилно решение, имам чувството, че можех да съм по-бърз.

Our top three in qualifying 🥉🥇🥈 #F1 #SingaporeGP https://t.co/giXMWLasng — Formula 1 (@F1) October 10, 2026

Верстапен се оказа твърде силен за конкуренцията и в квалификацията в Сингапур

„В първите две части се представих добре, но в третата част загубих сцепление в първи и трети завой, това ми струва две десети от секундата, оттам до финала обиколката ми беше добре. В последната обиколка отново имах проблеми със загубата на сцепление, за части от секундата, но губиш сцепление.

Верстапен: Това е специален полпозишън за мен

„Сякаш колата ни има много тесен оперативен прозорец и по-често не го уцелваме. За третата част сякаш не го намерихме заради прогреса на пистата и промените в сцеплението.

„Надявам се, че утре ще работим заедно, за да победим Верстапен, това е единственият начин да го притиснем. Сигурен съм, че той ще е бърз, но ще видим дали ще можем да минем пред него.“

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Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

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Снимки: Gettyimages