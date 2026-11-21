Вратарска грешка лиши Бетис от успех в дербито срещу Севиля

Севиля и Бетис изиграха ново драматично градско дерби и завършиха при 1:1 в двубой от 13-тия кръг на Ла Лига. С попадение на Антони в 50-ата минута “вердибланкос” водеха в резултата до началото на добавеното време, когато домакините успяха да изравнят с известна доза късмет. Тогава Кике Салас шутира и вратарят Алваро Вайес не успя да спре привидно лесна за улавяне топка.

Преди това стражът на гостите беше отразил пет изстрела на футболистите в бели екипи, а веднъж и гредата му беше помогнала след шут на Габриел Суасо в 83-тата.

Равенството лиши Бетис от възможността временно да задмине Атлетико Мадрид в класирането. Севиля пък остава на осем точки от градския си противник.

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