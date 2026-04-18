Ранен червен картон улесни Милен Желев и Оцелул

Оцелул се наложи с 1:0 над УТА Арад в среща от плейофите на румънското първенство. Милен Желев беше титуляр за домакините от Галац и остана на терена до последния съдийски сигнал.

Срещата премина равностойно, но Оцелул имаше по-чистите положения. Гостите пък останаха в намален състав още в 16-ата минута след директен червен картон на Дмитро Поспелов. Украинският защитник спря топката с ръка в собственото си наказателно поле. Андрей Чобану реализира отсъдената дузпа и даде преднина на Оцелул.

През втората част УТА Арад не се огъна и търсеше изравняването, но защитата на домакините действаше много стабилно. В самия край на срещата гостите останаха с 9 човека, след като реферът изгони и Дин Аломерович.

Независимо от поражението, отборът на Адриан Михалчеа е лидер в долната плейофна група с 31 точки, следван от ФКСБ с 30. Оцелул е на четвърто място с 27 точки, колкото има и третият Ботошани.