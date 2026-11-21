Шалке пак не успя да вкара пред домакинските си фенове, но поне спря Щутгарт

Отборите на Шалке 04 и Щутгарт завършиха 0:0 в мач от 10-тия кръг на Бундеслигата. Въпреки че и двата тима имаха своите шансове, в крайна сметка никой не успя да отбележи решително попадение.

Така Шалке за пети пореден мач у дома не успя да се разпише, като няма и победа в последните си общо шест двубоя в първенството. “Кралскосините” остават в опасната зона със 7 точки. Щутгарт пък се намира на 8-о място с 13 пункта, като днес не успя да продължи серията си от две поредни победи.

Двата отбора размениха по едно добро положение през първата част. Първо играчът на домакините Адил Аушиш стреля опасно от наказателното поле, но ударът му мина с малко встрани. Малко след това пък крилото на Щутгарт Джейми Левелинг можеше да се разпише, но ударът му бе избит от голлинията от Виталий Бекер. Впоследствие пък стражът на швабите Денис Займен трябваше да избива нов изстрел на Аушиш.

5x0 - Der FC Schalke 04 blieb in seinen ersten fünf Bundesliga-Heimspielen der Saison torlos und stellte damit den BL-Negativrekord ein – zuvor war dies nur dem FC St. Pauli 2024/25 passiert. Flaute. https://t.co/Y4aflsYUs6 — OptaFranz (@OptaFranz) November 21, 2026

През втората част събитията продължиха в същото темпо. Аушиш опита късмета си още няколко пъти, но така и не успя да порази целта. Малко по-късно Бекер напредна отлично по левия фланг и отправи далечен удар, отразен от Займен. Щутгарт пък се отличи с един слаб изстрел на Дениз Ундав право в ръцете на Лорис Кариус. При може би най-чистото си положение, гостите можеха да изкопчат победата в самия край на срещата, но Крис Фюрих се озова сам срещу стража на Шалке. Кариус обаче успя да спаси удара му.

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