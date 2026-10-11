НЕК Наймеген загря за Левски с престижно равенство с Аякс

НЕК Ниймеген постигна престижно равенство 1:1 при гостуването си на Аякс в сблъсък от осмия кръг на нидерландската Ередивизи, изигран на стадион „Йохан Кройф Арена“. Следващият съперник на Левски в Лига Европа демонстрира характер и си тръгна с точка след точно изпълнена дузпа от Тярон Чери ('19), въпреки че домакините бяха открили рано чрез Толу Арокодаре ('7).

Домакините поведоха светкавично в резултата в 7-ата минута. Жорти Мокио центрира в наказателното поле, където Толу Арокодаре се извиси и с мощен удар с глава преодоля вратаря Гонсало Кретас за 1:0. При празнуването на гола нападателят вдигна фланелката на Каспер Долберг, който е аут до края на сезона с контузия на кръстни връзки.

Авансът на Аякс обаче не продължи дълго, тъй като в 17-ата минута Мокио извърши нарушение срещу Ное Лебретон в собственото си наказателно поле. Зад бялата точка в 19-ата минута застана Тярон Чери, който бе безпогрешен от дузпата и изравни за 1:1.

Гостите от НЕК можеха да направят пълен обрат, след като пратиха топката в мрежата за втори път чрез Тярон Чери в 58-ата минута, но попадението бе отменено поради засада.

В крайна сметка мачът завърши без победител. След това реми Аякс заема 5-о място в класирането с актив от 15 точки, като дефицитът им до лидера Фейенорд се увеличи на пет точки. Отборът на НЕК Ниймеген се намира на 11-а позиция в таблицата с актив от 9 точки.

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