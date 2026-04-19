Петзвезден АЗ Алкмаар отнесе НЕК Неймеген и вдигна Купата на Нидерландия

  • 19 апр 2026 | 21:17
АЗ Алкмаар е тазгодишният носител на Купата на Нидерландия, след като спечели с убедителното 5:1 срещу НЕК Неймеген във финала на турнира, който се изигра на “Де Кайп” в Ротердам.

Съставът на Лерой Ехтелд поведе в 32-рата минута, когато Меес де Вит беше точен с шут по земя отблизо. В 67-ата минута Свен Мийнанс се разписа след асистенция на Кийс Смит и така удвои преднината на тима. Тя нарасна още повече само шест минути по-късно, когато Пеер Коопмайнерс беше изведен сам срещу Яспер Силесен  от Трой Парът, след което прехвърли вратаря за 3:0. В 78-ата минута НЕК успя да върне едно попадение чрез удар с глава на резервата Коки Огава при корнер, но силите на тима не стигнаха за повече. Напротив, в добавеното време той допусна още два гола. Първо, Смит също прехвърли Силесен след лоша намеса на Ное Лебретон, а в последните секунди Парът оформи крайното 5:1.

Така АЗ спечели своята пета Купа на Нидерландия, като не го беше правил от 2013 година насам. Спечеленият трофей дава право на участие на тима в Лига Европа през следващия сезон. За отбора от Неймеген пък това беше шести загубен финал и така все още не е триумфирал в турнира.

Снимки: Gettyimages

