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Треньорът на НЕК след тежката загуба от Ювентус: Допуснахме твърде много индивидуални грешки

  • 18 сеп 2026 | 11:50
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Старши треньорът на НЕК Неймеген Дик Шрьодер посочи груби индивидуални грешки като причина за тежката загуба с 0:5 от Ювентус в първия кръг от Лига Европа.

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„Мисля, че допуснахме първия гол твърде бързо и това ни създаде сериозни проблеми. Най-досадното е, че НЕК допусна твърде лесно – след дълъг пас от вратаря. Просто трябваше да спечелим тази топка и да не позволим на противниците си да се изправят един на един с нашия вратар. Работим усилено върху редица неща, но все още не е достатъчно добре. Говоря например за играта в защита. Допускаме твърде много индивидуални грешки”, коментира той след двубоя.

Във втория кръг от Лига Европа НЕК ще се изправи срещу Левски у дома на 15 октомври. Проблемите с контузиите в нидерландския тим след мача в Торино се влошиха, тъй като крилото Клемент Бишоф получи травма в задната част на едното си бедро и се очаква да не е на разположение за продължителен период. По-рано друг крило, Емре Мор, беше аут заради мускулна контузия.

„В неделя имаме ново изпитание във вътрешното първенство. Трябва да се уверим, че сме отново на крака и ще спечелим този мач. След това влизаме в почивката за националните отбори. Надяваме се, че някои от контузените играчи ще се върнат в строя“, каза още Шрьодер.

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Снимки: Gettyimages

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