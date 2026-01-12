Популярни
Лудогорец и НЕК Неймеген в спор за норвежки халф

  • 12 яну 2026 | 20:12
  • 773
  • 0

В Юнион Сен-Жилоаз се очертават промени в средата на терена. С предстоящото привличане на Бесфорт Зенели конкуренцията в тази зона се изостря, което ще има последствия за Матиас Расмусен. Изглежда, че норвежецът изведнъж се превръща във футболист, с когото клубът е готов да се раздели, а интерес към него вече има от чужбина.

Белгийският клуб е напът да подсили състава си с още един полузащитник - Бесфорт Зенели, който ще пристигне от шведския Елфсборг. Това ново попълнение означава, че Расмусен получава зелена светлина да си тръгне. Това е ясен ход, който показва, че Юнион трябва да направи избор за бъдещето на халфовата си линия.

През първата половина на сезона ролята на Расмусен варираше между титуляр и резерва. В първенството той започна в седем мача и влезе като смяна в осем. Норвежецът получи шансове и на най-високо европейско ниво, като записа пет участия в Шампионската лига. Тези цифри показват, че той не е бил напълно извън сметките, но статутът му не е бил и на твърд титуляр.

Когато даден играч стане наличен на пазара, нещата често се развиват бързо. В случая на Расмусен се съобщава, че Лудогорец и НЕК Неймеген вече са проявили интерес. За момента няма постъпила конкретна оферта, но запитвания има. Настоящата трансферна стойност на Расмусен се оценява на 2.5 млн. евро, което очертава рамката за евентуални преговори.

Полузащитникът има договор с Юнион от 2023 г., когато беше привлечен от норвежкия Бран срещу 1.2 млн. евро. Междувременно той стана шампион на Белгия с отбора.

Снимки: Imago

