Гинко Василев след победното завръщане на ЦСКА: Тази победа означава много, този ден е уникален за нас

Президентът на БК ЦСКА Гинко Василев не скри вълнението си от победата на "армейците" при завръщането им в родния елит. "Червените" надвиха в София Политехника със 100:95 в мач от първия кръг на новия сезон на Sesame НБЛ.

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"Две години само аз и хората, които бяха с мен от самото начало знаем какво ни костваше, за да стигнем до този ден, да изиграем този мач. Честно казано, само исках да сме здрави, залата да е пълна, дори не съм си мислел, че можем да почнем и с победа. Наистина този ден ще остане паметен в тази нова история за нас и се надявам това да е едно начало за тези млади момчета, които заслужават шанса, защото ние сме най-младият отбор в лигата. Отбор, който е гладен да се учи. Така че за нас този ден е уникален и значи много тази победа.

Казах на момчетата, че най-важната част е, че всички останаха след мача в залата, за да намерят време и да обърнат внимание на всички деца от школата, на всички хора в залата. Това е много по-важно. Да, спечелихме мача, но имаме още много дълъг път да извървим, чака ни още много работа. За мен е важно те да се научат, че баскетболът е една малка част. Това да сме хора, всички да сме заедно и да даваме пример на младите играчи в школата е много по-важно за ЦСКА", каза пред Sportal.bg Василев.

Цялото интервю с Гинко Василев можете да изгледате във видеото по-долу.

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Снимки: Sportal.bg