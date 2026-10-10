Боян Кьосев: Много се гордея с отбора, с момчетата даваме всичко на игрището

Младият гард на ЦСКА Боян Кьосев коментира победата на "армейците" със 100:95 над Политехника в София при завръшането на "червените" в българския баскетболен елит.

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"Усещането е неповторимо, много се гордея с отбора, с момчетата даваме всичко на игрището. С тренера Бозов, като цяло с целия щаб, много се вълнувахме за този мач и се надявам да продължаваме така с тази енергия и да вземем колкото може повече мачове. Мисля, че изградихме характера в контролните срещи преди началото на сезона. Мисля, че бяха пет мача и мисля, че оттам дойде този характер, пак поздравления за момчетата. Искам да благодаря на феновете и само ЦСКА!", каза видимо развълнуваният Кьосев след края на срещата.

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Снимки: Sportal.bg