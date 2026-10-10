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Александър Драгичевич: Честито на ЦСКА, млад отбор са, показаха силен характер

  • 10 окт 2026 | 22:18
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Старши треньорът на Политехника Александър Драгичевич поздрави ЦСКА за победата със 100:95 в София над дупнишкия тим днес в мач от първия кръг на Sesame НБЛ. Той допълни, че амбициите на новака в родния елит са преследване на участие в плей-ин турнира и плейофите.

"Доволен съм от това, което показа отборът. Честито на съперника, те са млад тим, показаха силен характер. Ние ще работим още, това е просто първият мач. Това е малатон, не спринт, готвим се за следващия мач, гледаме мач за мач и ще се опитаме да вземем колкото може повече победи. Нашите амбиции си остават същите - да се бутаме за плей-ин, плейоф", коментира Драгичевич.

13 ЦСКА : БК Политехника

Драгичевич видимо изглеждаше несъгласен с това, че ЦСКА е изпълнил 47 фаула в мача, но не "задълба" по тази тема. "Много е трудно да се играе, когато един отбор получи 47 наказателин удара, но пак - честито на съперника, това просто е проблем, който... не искам да говоря заради наказание... благодаря", завърши наставникът на дупничани.

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