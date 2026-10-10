Йордан Бозов посочи целта на ЦСКА през новия сезон

Старши треньрът на завърналия се днес официално в родния елит ЦСКА Йордан Бозов заяви след победата над друг новак - Политехника, със 100:95 в София, че е щастлив от успешния старт и посочи основната цел пред "армейците" за сезон 2026/27.

"Много съм щастлив, трябваше да го спечелим този мач. Не искам да подценявам невероятното представяне на отбора на Политехника, изказвам благодарности на тяхното ръководство и всички там за това, което правят, за да има още един отбор. За нас беше тежко, защото ние във всичките контролни срещи никъде не бяхме фаворит и през по-голямата част от сезона няма да бъдем. Но в нашата зала днес, пред нашите фенове, тия млади момчета издържаха на това напрежение, защото те вътрешно знаеха, че трябва да спечелят този мач.

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Радвам се, естествено имам много забележки, радвам се, че вкарахме 100 точки, но имам много забележки в защита, която се надявам да подобряваме", сподели Бозов.

"Целите са ясни - с всяка седмица играчите да стават по-добри, да играят по-добре", добави 47-годишният специалист.

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Снимки: Владимир Иванов