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Пилотите на Макларън омаловажиха инцидента между тях

  • 10 окт 2026 | 14:15
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Двамата пилоти на Макларън Ландо Норис и Оскар Пиастри не бяха особено ентусиазирани да коментират удара между тях в спринта в Сингапур, който стана в последната обиколка.

„Не успях да видя много добре какво стана - обясни Пиастри. - Но битката за четвърто и пето място в спринта, не е нещо което да ме притесни или да ме развълнува. Но е ясно, че сега тимът ще има много работа, за да оправи и двете коли. Много съжалявам за това.“

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Световният шампион Ландо Норис беше дори още по-лаконичен, като трябваше да коментира инцидента.

„Мисля, че първо трябва да гледам инцидента отново, за да го коментирам - заяви британецът. - Но е факт, че бях започнал атака, това е.

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„Съжалявам за това, което стана, извинявам се на тима, но трябва да прегледам пак инцидента, за да го коментирам.“

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Двамата пилоти на Макларън бяха повикани при стюардите заради удара между тях и тепърва предстои да разберем какво ще решат те.

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Снимки: Gettyimages

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