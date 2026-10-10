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Хамилтън: Дъждът означаваше страхотен ден за нас

  • 10 окт 2026 | 13:53
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7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън завърши втори в спринта в Сингапур и беше сред тези, които се зарадваха на дъжда.

„Направих мега старт, което беше страхотно - обясни британецът. - Обичам да карам на тази писта на дъжд, защото при тези условия, в момента, в който заваля, аз си казах: „Това е страхотен ден“.

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„Опитах се да се доближа до Макс без обаче да унищожавам гумите ми, но не натисках много сериозно, обаче го догонвах.

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„В един момент обаче осъзнах, че до финала има още много обиколки, но не мисля, че при тези условия изпреварванията са възможни, тъй като има само една състезателна линия. Затова и върнах газта, а предна дясна гума започна бързо да прегрява, затова пак намалих и към края натиснах отново, за да събера разликата. Но изпреварванията тук са трудни.“

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Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Сингапур
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Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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