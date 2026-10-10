Хамилтън: Дъждът означаваше страхотен ден за нас

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън завърши втори в спринта в Сингапур и беше сред тези, които се зарадваха на дъжда.

„Направих мега старт, което беше страхотно - обясни британецът. - Обичам да карам на тази писта на дъжд, защото при тези условия, в момента, в който заваля, аз си казах: „Това е страхотен ден“.

Norris and Piastri collide 💥 Here's the moment 👇 #F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/jVetu3oSOs — Formula 1 (@F1) October 10, 2026

Макс Верстапен триумфира в пълния с инциденти мокър спринт в Сингапур

„Опитах се да се доближа до Макс без обаче да унищожавам гумите ми, но не натисках много сериозно, обаче го догонвах.

Верстапен: Отново ужасен старт, трябва да го оправим

„В един момент обаче осъзнах, че до финала има още много обиколки, но не мисля, че при тези условия изпреварванията са възможни, тъй като има само една състезателна линия. Затова и върнах газта, а предна дясна гума започна бързо да прегрява, затова пак намалих и към края натиснах отново, за да събера разликата. Но изпреварванията тук са трудни.“

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Сингапур

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages