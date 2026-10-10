Макс Верстапен триумфира в пълния с инциденти мокър спринт в Сингапур

Макс Верстапен спечели своята първа победа в спринт от началото на сезона във Формула 1, след като триумфира в мократа къса надпревара в Сингапур.
За нидерландеца това е първи успех изобщо на „Марина Бей“ и втори пореден за него след победата му в Гран При на Бахрейн в Малайзия миналата седмица. Зад четирикратния шампион втори и трети завършиха съотборниците във Ферари Люис Хамилтън и Шарл Леклер.
Четвърти финишира лидерът в шампионата Андреа Кими Антонели, който се възползва от множеството инциденти в спринта, за да прогресира с три места спрямо осмата си позиция на старта. В зоната на точките влязоха още Лиам Лоусън, Нико Хюлкенберг и Ландо Норис, който обаче е много вероятно да бъде наказан за предизвикването на инцидент със съотборника му Оскар Пиастри в последната обиколка.
Най-интересното от спринтовата надпревара в Сингапур:
Стартът беше забавен с половин час заради пороен дъжд, който удари пистата малко преди оригиналния начален час, а спринтът започна със старт от място след две загряващи обиколки зад колата за сигурност.
Абсолютно всички пилоти избраха гумите интермедия за старта на спринта. Заради допълнителната загряваща обиколка състезателната дистанция беше скъсена от 21 на 20 тура.
Старт - Перфектен старт на Ръсел, който изпревари Верстапен още в първите метри след старта, за да поведе преди нидерландеца, Хамилтън, Леклер, Пиастри, Норис, Антонели и Лоусън, които оформяха зоната на точките.
1/21 - Ръсел се завъртя на изхода от последния завой и се удари в стената на боксовете, напускайки надпреварата.
2/20 - Кола за сигурност! Очаквано заради катастрофата на Ръсел колата за сигурност се появи на пистата, а Верстапен водеше пред Хамилтън, Леклер, Пиастри, Норис, Антонели, Лоусън, Гасли, Беарман, Хаджар, Хюлкенберг, Колапинто, Окон, Линдблад, Алонсо, Бортолето, Албон, Ботас и Сайнц, които все още бяха в състезанието. Строл беше отпаднал след контакт с Перес в 16-ия завой, докато мексиканецът успя да се върне в бокса, но напусна битката.
3/20 - Хаджар спря в зоната за сигурност на петия завой с повреда в неговата кола и също напусна спринта. И Колапинто получи повреда, която принуди аржентинеца да спре на пистата в третия сектор, с което броят на отпадналите пилоти достигна 5.
5/20 - Заради множеството отпадания колата за сигурност продължаваше да води колоната, а зад нея Линдблад се завъртя и потъна до дъното на класирането.
6/20 - Рестарт! Трасето най-накрая беше почистено и колата за сигурност се прибра в бокса, което позволи подновяване на спринта. Албон, Бортолето и Ботас веднага влязоха в бокса след контакт в 16-ия завой преди рестарта. От тримата само Албон се върна на пистата след смяна на предното крило.
7/20 - Отличен рестарт за Верстапен, който не остави шанс на Хамилтън дори да си помисли за атака.
8/20 - След само една състезателна обиколка на полусухата писта пилотите вече започнаха да излизат от състезателната линия, за да търсят по-мокри места, в които да охлаждат гумите си.
10/20 - В средата на дистанцията Верстапен водеше с 1.3 пред Хамилтън, чийто аванс пред съотборника му Леклер беше 1.8. В рамките на десетия тур Хамилтън съобщи по радиото, че пистата е започнала да изсъхва.
11/20 - Антонели, който се движеше шести на 2.3 зад Норис, се оплака, че има прекалено голямо презавиване в неговата кола.
13/20 - Темпото не пилотите на Ферари започна да спада, което позволи на Верстапен да се откъсне на 3.3 пред Хамилтън, а Леклер беше на още 1.4 зад седемкратния шампион. Монегаскът водеше с 3.4 пред Пиастри, като на около секунда зад австралиеца се движеше съотборникът му Норис.
15/20 - Пет тура преди финала преднината на Верстапен вече беше достигнала 4.7 пред Хамилтън, който се движеше на 1.8 пред съотборника си Леклер. Норис беше попитан дали пистата е готова за сликове, ако има кола за сигурност, но световният шампион беше категоричен, че трасето все още не подходящо за гумите за суха настилка. В края на обиколката Албон се прибра в бокса и също отпадна от спринта.
16/20 - Леклер съобщи по радиото, че предните му гуми са унищожени, като само в 16-та обиколка той загуби над секунда от Пиастри, който вече се движеше на под две секунди зад монегаска и водеше със себе си и Норис.
18/20 - В началото на финалните две обиколки Пиастри, Норис и Антонели вече бяха настигнали Леклер, който видимо изпитваше затруднения с поведението на своята кола, но имаше достатъчно добро сцепление в задните си гуми, за да ускорява от бавните завои.
20/20 - Норис пробва атака срещу Пиастри в петия завой, но се стигна до контакт между двамата пилоти на Макларън. След него Пиастри отпадна след удар в стената, докато Норис продължи, но се озова на осмото място.
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages