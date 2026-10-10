Макс Верстапен триумфира в пълния с инциденти мокър спринт в Сингапур

Макс Верстапен спечели своята първа победа в спринт от началото на сезона във Формула 1, след като триумфира в мократа къса надпревара в Сингапур.

За нидерландеца това е първи успех изобщо на „Марина Бей“ и втори пореден за него след победата му в Гран При на Бахрейн в Малайзия миналата седмица. Зад четирикратния шампион втори и трети завършиха съотборниците във Ферари Люис Хамилтън и Шарл Леклер.

Четвърти финишира лидерът в шампионата Андреа Кими Антонели, който се възползва от множеството инциденти в спринта, за да прогресира с три места спрямо осмата си позиция на старта. В зоната на точките влязоха още Лиам Лоусън, Нико Хюлкенберг и Ландо Норис, който обаче е много вероятно да бъде наказан за предизвикването на инцидент със съотборника му Оскар Пиастри в последната обиколка.

Най-интересното от спринтовата надпревара в Сингапур:

Стартът беше забавен с половин час заради пороен дъжд, който удари пистата малко преди оригиналния начален час, а спринтът започна със старт от място след две загряващи обиколки зад колата за сигурност.

Onboard with Oscar 👀 The Aussie says the spray is very bad #F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/A7Mmw8lNFs — Formula 1 (@F1) October 10, 2026

Абсолютно всички пилоти избраха гумите интермедия за старта на спринта. Заради допълнителната загряваща обиколка състезателната дистанция беше скъсена от 21 на 20 тура.

It's so wet in some places and practically dry in other parts of the track We'll be getting a standing start 💪 #F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/HP9v82O6sQ — Formula 1 (@F1) October 10, 2026

Старт - Перфектен старт на Ръсел, който изпревари Верстапен още в първите метри след старта, за да поведе преди нидерландеца, Хамилтън, Леклер, Пиастри, Норис, Антонели и Лоусън, които оформяха зоната на точките.

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ LIGHTS OUT IN #F1SPRINT! Russell gets a great launch and snatches the lead into Turn 1 😮 #F1 #SingaporeGP https://t.co/seMHWRcA7C — Formula 1 (@F1) October 10, 2026

1/21 - Ръсел се завъртя на изхода от последния завой и се удари в стената на боксовете, напускайки надпреварата.

2/20 - Кола за сигурност! Очаквано заради катастрофата на Ръсел колата за сигурност се появи на пистата, а Верстапен водеше пред Хамилтън, Леклер, Пиастри, Норис, Антонели, Лоусън, Гасли, Беарман, Хаджар, Хюлкенберг, Колапинто, Окон, Линдблад, Алонсо, Бортолето, Албон, Ботас и Сайнц, които все още бяха в състезанието. Строл беше отпаднал след контакт с Перес в 16-ия завой, докато мексиканецът успя да се върне в бокса, но напусна битката.

Russell went spinning off the Turn 19 kerbs and into the barriers 😖 We have a Safety Car on track #F1Sprint #SingaporeGP | LAP 2/20 https://t.co/fMzNW8YPsI — Formula 1 (@F1) October 10, 2026

3/20 - Хаджар спря в зоната за сигурност на петия завой с повреда в неговата кола и също напусна спринта. И Колапинто получи повреда, която принуди аржентинеца да спре на пистата в третия сектор, с което броят на отпадналите пилоти достигна 5.

More retirees from the early stages of #F1Sprint Stroll and Perez made contact on the opening lap and now Hadjar is out of the race #F1 #SingaporeGP https://t.co/Wl59qLCcmZ — Formula 1 (@F1) October 10, 2026

5/20 - Заради множеството отпадания колата за сигурност продължаваше да води колоната, а зад нея Линдблад се завъртя и потъна до дъното на класирането.

Now Colapinto has ground to a halt ❌ DRIVERS OUT ❌ Russell Stroll Perez Hadjar Colapinto #F1Sprint #SingaporeGP | LAP 5/20 https://t.co/o9rxbZpjqV — Formula 1 (@F1) October 10, 2026

6/20 - Рестарт! Трасето най-накрая беше почистено и колата за сигурност се прибра в бокса, което позволи подновяване на спринта. Албон, Бортолето и Ботас веднага влязоха в бокса след контакт в 16-ия завой преди рестарта. От тримата само Албон се върна на пистата след смяна на предното крило.

Here's the running order 👇 #F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/wHuaMF58kC — Formula 1 (@F1) October 10, 2026

7/20 - Отличен рестарт за Верстапен, който не остави шанс на Хамилтън дори да си помисли за атака.

And we go racing again! Verstappen scampers off ahead of Hamilton and Leclerc #F1Sprint #SingaporeGP | LAP 7/20 https://t.co/u6IxgGnfkq — Formula 1 (@F1) October 10, 2026

8/20 - След само една състезателна обиколка на полусухата писта пилотите вече започнаха да излизат от състезателната линия, за да търсят по-мокри места, в които да охлаждат гумите си.

There's been contact between Bortoleto and Bottas, and both are in the pits It looks like we have another two drivers out of the race We're down to 15 runners! #F1Sprint #SingaporeGP | LAP 9/20 https://t.co/bW2pPyu9wJ — Formula 1 (@F1) October 10, 2026

10/20 - В средата на дистанцията Верстапен водеше с 1.3 пред Хамилтън, чийто аванс пред съотборника му Леклер беше 1.8. В рамките на десетия тур Хамилтън съобщи по радиото, че пистата е започнала да изсъхва.

Hamilton is keeping Verstappen in range 🎯 The gap between the top two is hovering around one second #F1Sprint #SingaporeGP | LAP 10/20 https://t.co/CYSBftKqti — Formula 1 (@F1) October 10, 2026

11/20 - Антонели, който се движеше шести на 2.3 зад Норис, се оплака, че има прекалено голямо презавиване в неговата кола.

13/20 - Темпото не пилотите на Ферари започна да спада, което позволи на Верстапен да се откъсне на 3.3 пред Хамилтън, а Леклер беше на още 1.4 зад седемкратния шампион. Монегаскът водеше с 3.4 пред Пиастри, като на около секунда зад австралиеца се движеше съотборникът му Норис.

The two McLarens are fighting for P4 ⚔️ Piastri with the advantage currently #F1Sprint #SingaporeGP | LAP 13/20 https://t.co/mWHS2yZAgh — Formula 1 (@F1) October 10, 2026

15/20 - Пет тура преди финала преднината на Верстапен вече беше достигнала 4.7 пред Хамилтън, който се движеше на 1.8 пред съотборника си Леклер. Норис беше попитан дали пистата е готова за сликове, ако има кола за сигурност, но световният шампион беше категоричен, че трасето все още не подходящо за гумите за суха настилка. В края на обиколката Албон се прибра в бокса и също отпадна от спринта.

16/20 - Леклер съобщи по радиото, че предните му гуми са унищожени, като само в 16-та обиколка той загуби над секунда от Пиастри, който вече се движеше на под две секунди зад монегаска и водеше със себе си и Норис.

Verstappen now has a five-second cushion up front as Albon becomes the eighth driver to retire ❌ #F1Sprint #SingaporeGP | LAP 16/20 https://t.co/vLm7vqPSSr — Formula 1 (@F1) October 10, 2026

18/20 - В началото на финалните две обиколки Пиастри, Норис и Антонели вече бяха настигнали Леклер, който видимо изпитваше затруднения с поведението на своята кола, но имаше достатъчно добро сцепление в задните си гуми, за да ускорява от бавните завои.

20/20 - Норис пробва атака срещу Пиастри в петия завой, но се стигна до контакт между двамата пилоти на Макларън. След него Пиастри отпадна след удар в стената, докато Норис продължи, но се озова на осмото място.

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

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Снимки: Gettyimages