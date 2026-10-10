Леклер: След средата на състезанието имах сериозни проблеми

Шарл Леклер завърши трети днес в спринта в Сингапур и осигури двоен подиум на Ферари.

„След средата на състезанието имах сериозни проблеми - обясни пилотът от Монако. - Балансът на колата ми беше твърде агресивен, много далеч от това, което обикновено използвам, като сцеплението отпред беше много слабо. За първата част на състезанието това беше добре решение, но след като пистата изсъхна вече бях далеч от силното темпо.

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„Знаех, че трябва да излизам много добре и много точно от завой №5, тъй като представянето ми във всички десни завои беше слабо, основно заради проблемите ми с предна лява гума.

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„Така и стана при удара на пилотите на Макларън, направих добро излизане от завоя, после погледнах в огледалото и видях, червените им светлини, значи се бяха завъртели, така разбрах, че зад мен се е случило нещо.“

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Снимки: Gettyimages