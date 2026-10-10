Верстапен: Отново ужасен старт, трябва да го оправим

Макс Верстапен записа днес първия си успех в Сингапур, след като спечели спринтовото състезание, в което стартира първи.

„Стартът ни отново беше ужасен, това определено е нещо, което трябва да оправил, защото ако утре се случи нещо такова, то състезанието приключва, освен ако не стане някоя лудост - обясни Макс след финала. - Не беше идеално, но извадихме късмет с оглед на това, което се случи с Джордж на излизането от последния завой.

WINNER 💪 #F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/XovjIkVkG7 — Formula 1 (@F1) October 10, 2026

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„След това просто исках да карам спокойно и да държа състезанието под контрол. Тук няма как да се изпреварва, особено при тези условия, заради които използваме гумите интермедия.

„Щастлив съм, че спечелих спринта тук, но също така знам, че повече искам да спечеля утре, а не днес.“

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Снимки: Gettyimages