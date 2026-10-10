Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Сингапур, който беше спечелен от Макс Верстапен пред Люис Хамилтън и Шарл Леклер:
Андреа Кими Антонели – 325 точки
Джордж Ръсел – 236
Люис Хамилтън – 221
Шарл Леклер – 197
Макс Верстапен – 196
Ландо Норис – 189
Оскар Пиастри – 128
Исак Хаджар – 96
Лиам Лоусън – 69
Пиер Гасли – 41
Арвид Линдблад – 38
Франко Колапинто – 27
Оливър Беарман – 23
Габриел Бортолето – 10
Нико Хюлкенберг – 9
Естебан Окон – 7
Фернандо Алонсо – 7
Карлос Сайнц – 7
Алекс Албон – 5
Юки Цунода – 1
Ланс Строл – 0
Валтери Ботас – 0
Серхио Перес – 0
Макс Верстапен триумфира в пълния с инциденти мокър спринт в Сингапур
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Снимки: Sportal.bg