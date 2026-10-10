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Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Сингапур

  • 10 окт 2026 | 13:36
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Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Сингапур, който беше спечелен от Макс Верстапен пред Люис Хамилтън и Шарл Леклер:

  1. Андреа Кими Антонели – 325 точки

  2. Джордж Ръсел – 236

  3. Люис Хамилтън – 221

  4. Шарл Леклер – 197

  5. Макс Верстапен – 196

  6. Ландо Норис – 189

  7. Оскар Пиастри – 128

  8. Исак Хаджар – 96

  9. Лиам Лоусън – 69

  10. Пиер Гасли – 41

  11. Арвид Линдблад – 38

  12. Франко Колапинто – 27

  13. Оливър Беарман – 23

  14. Габриел Бортолето – 10

  15. Нико Хюлкенберг – 9

  16. Естебан Окон – 7

  17. Фернандо Алонсо – 7

  18. Карлос Сайнц – 7

  19. Алекс Албон – 5

  20. Юки Цунода – 1

  21. Ланс Строл – 0

  22. Валтери Ботас – 0

  23. Серхио Перес – 0

Макс Верстапен триумфира в пълния с инциденти мокър спринт в Сингапур
Макс Верстапен триумфира в пълния с инциденти мокър спринт в Сингапур
 Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
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Снимки: Sportal.bg

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