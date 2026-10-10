Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Сингапур

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Сингапур, който беше спечелен от Макс Верстапен пред Люис Хамилтън и Шарл Леклер:

Андреа Кими Антонели – 325 точки Джордж Ръсел – 236 Люис Хамилтън – 221 Шарл Леклер – 197 Макс Верстапен – 196 Ландо Норис – 189 Оскар Пиастри – 128 Исак Хаджар – 96 Лиам Лоусън – 69 Пиер Гасли – 41 Арвид Линдблад – 38 Франко Колапинто – 27 Оливър Беарман – 23 Габриел Бортолето – 10 Нико Хюлкенберг – 9 Естебан Окон – 7 Фернандо Алонсо – 7 Карлос Сайнц – 7 Алекс Албон – 5 Юки Цунода – 1 Ланс Строл – 0 Валтери Ботас – 0 Серхио Перес – 0

Макс Верстапен триумфира в пълния с инциденти мокър спринт в Сингапур

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg