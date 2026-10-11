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Левски ще търси нова победа, а Черно море изход от кризата

  • 11 окт 2026 | 06:45
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Левски ще търси нова победа, а Черно море изход от кризата
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Слушай на живо: Черно море - Левски

Отборите на Черно море и Левски се изправят един срещу друг в един от най-интересните двубои от 11-ия кръг на efbet Лига. Срещата е от 17:30 часа на стадион "Тича" във Варна, а залогът е сериозен и за двата тима – домакините се нуждаят от положителен резултат, докато "сините" ще се опитат да затвърдят позицията си на върха.

Отборът на Хулио Веласкес се намира на първото място в класирането с 25 точки от девет изиграни срещи. Столичани имат осем победи и едно равенство, като все още нямат загуба в шампионата. Това поставя столичани в отлична позиция преди гостуването във Варна.

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Испанският специалист подчерта преди мача, че основният фокус на неговия тим е именно двубоят с Черно море. Той определи гостуването като трудно и обърна внимание на специфичната атмосфера на стадион "Тича". Наставникът заяви още, че няма да се правят сметки за следващия мач в европейските клубни турнири. Както е известно, "сините" гостуват в четвъртък на НЕК в сблъсък от Лига Европа.

Ситуацията при варненци е далеч по-сложна. Тимът на Илиан Илиев е в серия от четири поредни срещи без победа, а кадровите проблеми допълнително затрудняват подготовката за домакинството на лидера. Варненци се намират на предпоследното място с актив от едва шест точки.

Важен играч може да се завърне за Черно море
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Очаква се атмосферата на стадион "Тича" да бъде фантастична, като феновете на Левски изключително бързо изкупиха билетите за гостуващия сектор.

Феновете на Левски изкупиха билетите за гостуването на "Тича"
Феновете на Левски изкупиха билетите за гостуването на "Тича"

ЧЕРНО МОРЕ - ЛЕВСКИ

Стадион: "Тича", Варна
Главен съдия: Радослав Гидженов
Начало: 17:30 часа

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