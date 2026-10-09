Веласкес умува за бек преди гостуването на "Тича"

Хевертон може да отпадне от сметките на Хулио Веласкес за гостуването на Черно море. Двубоят на "Тича" е в неделя (11 октомври) от 17:30 часа. Причината е, че испанецът вече разполага с трима номинални десни защитници в лицето на Алдаир, Оливер Камдем и бразилеца с португалски паспорт.

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Хевертон за момента не доказва, че може да бъде първи избор за състава и завръщането на камерунеца може да го извади от строя. Не е изключено обаче роденият в Марсилия африканец да не бъде рискуван за визитата на "моряците" и южноамериканецът да попадне в групата.

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