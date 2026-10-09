Феновете на Левски изкупиха билетите за гостуването на "Тича"

Слушай на живо: Черно море - Левски

Феновете на Левски изкупиха билетите за предстоящия сблъсък с Черно море на "Тича". "Моряците" бяха отпуснали 1400 пропуска за привържениците на "сините", а от "Герена" обявиха, че днес всичко е било разпродадено.

Мачът във Варна е тази неделя (11 октомври) от 17:30 часа.

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"Варна е "синя", защото Левски го има! Ще се видим в неделя от 17:30 на стадион "Тича", написаха от клуба.

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