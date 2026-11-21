Пламен Крумов: Мирише на футбол в нашия отбор

Старши треньорът на Рилски спортист Пламен Крумов сподели мнението си след равенството 1:1 с Черноморец (Бургас) на "Лазур". Наставникът на "скиорите" обърна внимание на състоянието на терена, което е попречило на двата отбора да покажат най-доброто от себе си.

"Искам да поздравя двата отбора, защото на този тежък терен се получи доста здрав и мъжки двубой, в който и двата отбора търсеха успеха до последната минута. Не обичам да коментирам външни фактори, но ако теренът беше в по-добро състояние, щеше да се получи мач, от който зрителите щяха да останат доволни. Получи се повече битка. До голяма степен се справихме с тяхната силна игра в атака.

Черноморец и Рилски спортист не се победиха в здрав сблъсък

С оглед развитието на мача, мисля че трябва да съжаляваме, че загубихме още две точки. Имахме положение на празна врата. Ние сме в процес на изграждане на този отбор и след Нова година ще изглеждаме доста по-добре.

По-голямата част от моята кариера на футболист съм играл защитник. Когато ни отбележат гол, съм бесен. Играта в защита е фундаментална за един отбор. Някой път допускаме леки голове, но сме доста подреден и стегнат отбор. Всеки знае какво прави на терена. Поздравявам момчетата за добрия мач. Гледаме напред.

Ще търсим резултати. Имаме поредица от мачове, в които сме водещият отбор на терена. Откъм игра нямаме никакви проблеми. Мирише на футбол в нашия отбор. Малко повече спокойствие и класа пред гола и ще трупаме повече точки", каза Крумов.

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