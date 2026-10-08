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Левски обяви програмата до мача с Черно море

  • 8 окт 2026 | 09:24
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Левски обяви програмата до мача с Черно море
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Слушай на живо: Черно море - Левски

Ръководството на Левски обяви програмата на отбора до мача с Черно море от 11-ия кръг на efbet Лига.

"Представителният отбор на ПФК "Левски" продължава с подготовката си за мача от 11-ия кръг на Първа лига срещу "Черно море".

Тренировките в четвъртък, 8 октомври и петък, 9 октомври стартират в 11:00 часа и ще се проведат на стадион "Георги Аспарухов".

Заниманията ще бъдат закрити за привърженици и представители на медиите. Двубоят с "Черно море" е на 11 октомври, неделя от 17:30 часа на стадион "Тича" във Варна", написаха от клуба.

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