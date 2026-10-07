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"Моряците" ще се надъхват с публика, решават ребус в движение

  • 7 окт 2026 | 11:42
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"Моряците" ще се надъхват с публика, решават ребус в движение

Черно море е напът да отбележи най-неприятния полусезон в ерата на Илиан Илиев. От началото на есенно-зимната футболна кампания отборът е доста колеблив в изявите си и поне засега е в застрашената зона. Разбира се, "моряците" неведнъж са излизали от неприятни ситуации, а двубоят срещу шампиона Левски е идеална възможност да се демонстрира силният черноморски дух, който липсва напоследък.

Въпреки че статистиката от дългогодишното съперничество е категорично в полза на столичани, черноморци именно в такива дерби срещи са поставяли на изпитание фаворитите, а подкрепата на публиката ще бъде от много важно значение. Основният проблеми в навечерието на двубоя са контузии на някои основни играчи. Треньорският щаб трябва да решава  ребус в движение в центъра на отбраната.

Черно море с куп проблеми преди дербито срещу Левски
Черно море с куп проблеми преди дербито срещу Левски

Опитният боец Живко Атанасов е наказан, а аржентинецът Лучано Скуадроне се възстановява през паузата и със сигурност ще попадне в групата. Твърде вероятно е да сe даде шанс на талантливия юноша Георги Венциславов - поредното бижу от школата. Младокът игра в двете контроли, а за партньори се спрягат Венцислав Керчев и Жоао Бандаро, който играе еднакво добре и като ляв защитник. Другият контузен ляв бранител Емануил Няголов също има вероятност да попадне в групата.

Опциите в полузащита и нападение са значително по-големи. Очаква се завръщането на Мохамед Аши след контузия. В халфовата линия Давид Телеш, Васил Панайотов, Берк Бейхан и алжирецът Идрис Бунас, който все по-често се вписва в схемата, ще трябва да изнесат тежестта на битката.

Илиан Илиев със сигурност няма да изневери на офанзивния стил на игра, където тризъбецът в нападение Георги Лазаров, Селсо Сидни и Хорхе Падийя все още е длъжник на взискателната черноморска публика.

Пламен Трендафилов

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