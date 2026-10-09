Веласкес говори преди гостуването във Варна - очаквайте на живо!

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес ще даде пресконференция преди двубоя срещу Черно море от 11-ия кръг на efbet Лига. Брифингът му започва в 15:00 часа и ще бъде излъчен на живо в Sportal.bg.

Сблъсъкът на стадион "Тича" е в неделя (11 октомври) от 17:30 ч.

"Сините" се намират на върха в класирането, като имат осем победи и едно равенство, което дойде срещу Ботев (Враца). "Моряците" пък заемат предпоследната позиция с едва един успех от началото на сезона.

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