Гьонов: Добрият диалог с клубовете е от съществено значение за развитието на българския футбол

Заместник-изпълнителният директор на Българския футболен съюз Добрин Гьонов информира, че бил част от дискусия, на която изнесъл доклад относно взаимоотношенията между футболните клубове и националните федерации.

"Имах удоволствието да бъда поканен за участие в Governance Meeting на EFC (Европейската клубна асоциация), където заедно с президента на Румънската футболна федерация Разван Бурлеану представихме доклади, посветени на взаимоотношенията между футболните клубове и националните федерации.



В рамките на дискусиите бяха очертани редица сходни предизвикателства пред двете страни – регулациите за чуждестранните и местно тренираните футболисти, футболният календар и координацията между различните участници във футболния процес, включително телевизионните оператори и органите на реда.



В България към тези въпроси се добавя и инфраструктурата, която остава сериозно предизвикателство за клубовете и нерядко е повод за напрежение в отношенията им с Български футболен съюз.



Същевременно смятам, че добрият диалог и конструктивното сътрудничество с клубовете са от съществено значение за развитието на българския футбол. Постигнатите от клубовете резултати в европейските клубни турнири са положителен знак и доказателство за техния потенциал.



Пред нас обаче остава важната задача да намерим правилния баланс между развитието на клубно ниво и представянето на националните отбори. Защото дългосрочният успех на българския футбол изисква устойчиво развитие и на двете направления", написа Добрин Гьонов в социалната мрежа.

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