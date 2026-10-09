Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черно море

Важен играч може да се завърне за Черно море

  • 9 окт 2026 | 13:24
  • 474
  • 1
Важен играч може да се завърне за Черно море

Черно море продължава подготовката си и използва паузата в първенството, за да бъдат възстановени основни играчи след травми за предстоящото дерби срещу шампиона Левски. Наказаният Живко Атанасов ще бъде големият отсъстващ.

Централният бранител Лучано Скуадроне има надежда да бъде включен в групата за двубоя, като последната дума ще има Илиан Илиев и неговият треньорски щаб непосредствено след последната тренировка в събота. Очаква се градивният халф Мохамед Аши и кипърското крило Йоргос Понтику да бъдат на линия.

Черно море с куп проблеми преди дербито срещу Левски
Черно море с куп проблеми преди дербито срещу Левски

Статистиката между двата отбора на ниво efbet Лига е категорично в полза на "сините". В последните четири срещи между двата отбора "моряците" нямат победа, но точно в такива мачове неведнъж играчите са доказвали отборен дух и са надскачали възможностите си - нещо, което Черно море владее много добре.

Пламен Трендафилов

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Опитен играч се завръща за Спартак (Плевен)

Опитен играч се завръща за Спартак (Плевен)

  • 9 окт 2026 | 09:47
  • 886
  • 0
Жребият за Купа БФС U14 ще бъде изтеглен на живо в студиото на Sportal.bg

Жребият за Купа БФС U14 ще бъде изтеглен на живо в студиото на Sportal.bg

  • 9 окт 2026 | 09:44
  • 1361
  • 1
25 години без Влaдимир Грашнов

25 години без Влaдимир Грашнов

  • 9 окт 2026 | 09:40
  • 1986
  • 0
Защитник пред раздяла с Локо (Сф)

Защитник пред раздяла с Локо (Сф)

  • 9 окт 2026 | 09:31
  • 1473
  • 0
Кръгът във Втора лига стартира с две вълнуващи срещи

Кръгът във Втора лига стартира с две вълнуващи срещи

  • 9 окт 2026 | 09:21
  • 5534
  • 1
Веласкес умува за бек преди гостуването на "Тича"

Веласкес умува за бек преди гостуването на "Тича"

  • 9 окт 2026 | 09:13
  • 4658
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА отчете голяма загуба и огромен скок на заплати, Левски измести Ботев, а Лудогорец обяви рекордни приходи

ЦСКА отчете голяма загуба и огромен скок на заплати, Левски измести Ботев, а Лудогорец обяви рекордни приходи

  • 9 окт 2026 | 08:23
  • 24433
  • 74
Веласкес говори преди гостуването във Варна - очаквайте на живо!

Веласкес говори преди гостуването във Варна - очаквайте на живо!

  • 9 окт 2026 | 13:48
  • 876
  • 3
Лудогорец следи капитана на Университатя (Крайова)

Лудогорец следи капитана на Университатя (Крайова)

  • 9 окт 2026 | 11:01
  • 7589
  • 4
Гиздол връща крилата в ЦСКА

Гиздол връща крилата в ЦСКА

  • 9 окт 2026 | 09:04
  • 13475
  • 15
Кръгът във Втора лига стартира с две вълнуващи срещи

Кръгът във Втора лига стартира с две вълнуващи срещи

  • 9 окт 2026 | 09:21
  • 5534
  • 1
Мегеров иска на свобода - Демерджиев: Оръжието, с което е убит Илиян Филипов, не е намерено

Мегеров иска на свобода - Демерджиев: Оръжието, с което е убит Илиян Филипов, не е намерено

  • 8 окт 2026 | 18:46
  • 39689
  • 21