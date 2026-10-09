Важен играч може да се завърне за Черно море

Черно море продължава подготовката си и използва паузата в първенството, за да бъдат възстановени основни играчи след травми за предстоящото дерби срещу шампиона Левски. Наказаният Живко Атанасов ще бъде големият отсъстващ.

Централният бранител Лучано Скуадроне има надежда да бъде включен в групата за двубоя, като последната дума ще има Илиан Илиев и неговият треньорски щаб непосредствено след последната тренировка в събота. Очаква се градивният халф Мохамед Аши и кипърското крило Йоргос Понтику да бъдат на линия.

Черно море с куп проблеми преди дербито срещу Левски

Статистиката между двата отбора на ниво efbet Лига е категорично в полза на "сините". В последните четири срещи между двата отбора "моряците" нямат победа, но точно в такива мачове неведнъж играчите са доказвали отборен дух и са надскачали възможностите си - нещо, което Черно море владее много добре.



Пламен Трендафилов

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google