Какъв риск пое Верстапен в битката за полпозишъна за спринта?

Въпреки че петъчната квалификационна сесия не осигурява официален полпозишън в историческата статистика, състезателният уикенд в Сингапур донесе паметно постижение за Макс Верстапен. За първи път в своята кариера във Формула 1 нидерландският пилот оглави класирането в квалификация на уличното трасе „Марина Бей“.

Силното представяне подчерта стабилността на болида RB22 в бавните завои, с каквито трасето изобилства. Самият Верстапен обаче остана приятно изненадан от крайния изход на битката за първото място.

MAX VERSTAPPEN TAKES POLE FOR THE FIRST #F1SPRINT IN SINGAPORE!! 👊 #F1 #SingaporeGP https://t.co/EMFTWknJRN — Formula 1 (@F1) October 9, 2026

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Верстапен си осигури първата стартова позиция за спринта с преднина от 0,120 секунди пред Джордж Ръсел, докато Шарл Льоклер остана трети на 0,243 секунди, изпреварвайки двамата състезатели на Макларън.

Развръзката в третия сегмент от спринтовата квалификация предизвика интерес и сред специалистите на официалния доставчик на гуми Пирели поради различния подход на пилотите в челото. Верстапен заложи на една-единствена летяща обиколка в самия край, докато преките му съперници избраха алтернативни тактики.

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Главният инженер на Пирели Симоне Бера разясни стратегическите разлики:

„В решителната фаза видяхме три напълно различни подхода от първите трима в подреждането. Верстапен направи класическа серия от излизане, бърза обиколка и прибиране в бокса. Ръсел направи бърз тур, последван от две охлаждащи обиколки и нова атака, а Льоклер избра една обиколка за охлаждане между двата си бързи опита. Благодарение на ниската деградация на гумите и възможността за бързо възстановяване на сцеплението, и трите варианта сработиха добре.“

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Идеята на Ред Бул бе да се възползва от оптималното състояние на меките гуми в момент, когато пистата предлагаше най-добро сцепление, въпреки натрупания прах по асфалта. От Пирели обаче уточниха, че избраната тактика не е била единственият фактор за успеха на нидерландеца.

Според Бера решението на пилотите зависи от личния им подход и увереността им на пистата. Множеството бързи обиколки позволяват записването на сигурно базово време, което сваля напрежението, докато стратегията с един-единствен опит носи сериозен риск от евентуални жълти или червени флагове, както и от нарушаване на границите на трасето – нещо, което засегна състезатели като Исак Хаджар и Пиер Гасли.

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Шефът на екипа Лоран Мекис подчерта, че постигнатият резултат е отличен стимул след трудното начало на уикенда в първата свободна тренировка.

„Беше тежко сутрешно занимание и за двата болида, тъй като намирането на правилния баланс по неравната настилка тук е сериозно предизвикателство. Макс, Исак и нашите инженери свършиха отлична работа между тренировката и спринтовата квалификация, за да подобрят автомобила. Позицията на върха показва, че всички изпитват трудности с трасето, което прави резултата за нас още по-ценен преди останалата част от състезателния уикенд“, коментира френският ръководител.

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Квалификацията на Макс Верстапен за спринта от Гран при на Сингапур бе белязана от смелото решение за залог върху само една бърза обиколка. Въпреки че този ход му донесе полпозишън, данните на Пирели показват, че за пилота на Ред Бул задачата е била далеч по-сложна, отколкото е изглеждало отстрани.

Нидерландецът прекара по-голямата част от третата фаза на квалификацията в бокса и излезе на пистата едва три минути преди края на сесията. Това му позволи да направи само една летяща обиколка с нов комплект меки гуми. Изключително рискованата стратегия все пак се увенча с успех, макар и с минимален аванс от едва 0,081 секунди пред Оскар Пиастри.

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По-детайлният поглед върху телеметрията на официалния доставчик на гуми във Формула 1 – Пирели, разкрива сериозното изпитание, пред което е бил изправен бившият световен шампион. Оптималната подготовка на гумите за бърз тур на уличната писта „Марина Бей“ изисква пълна загряваща обиколка, за да достигнат смесите постепенно работната си температура. Припряното излизане на Верстапен обаче означаваше, че гумите му не са били в идеалния работен диапазон в началото на решителния тур.

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Снимки: Gettyimages